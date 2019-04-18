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"Тепер ви знаєте все": чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.04.2019 - 09:42
"Тепер ви знаєте все": чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка представила новий запальний сингл

Відео: YouTube/Meladzemusic

Популярна співачка Віра Брежнєва вміє робити приємні сюрпризи для шанувальників. Не встигла вона випустити дуетний кліп на пісню з російською співачкою Оленою Сєвер "Зла не держи", як ощасливила фанів новою прем'єрою – хітом з оригінальною назвою "Я не святая", який можна послухати на YouTube. Співачка зраділа, що новинка знайшла теплий відгук у аудиторії, а також опублікувала в Instagram ефектне фото з незвичайною прикрасою на обличчі.

Автором слів і музики композиції став чоловік зірки, продюсер Констянтин Меладзе. На заголовному чорно-білому фото синглу Віра з'явилася з новою зачіскою – локонами-кучерями, які виконавиці дуже до лиця!

"Ось, вирішила зізнатися всім!" - залишила зірка коментар під власним постом, супроводивши його веселим смайлом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Vera Brezhneva (@ververa)

Пізніше вона подякувала шанувальникам за те, що вони тепло зустріли новинку, і показала оригінальний портретний кадр. Співачка позує з мінімум макіяжу і тримає руками біля обличчя сітку-вуаль, прикрашену дрібними стразами. Її волосся зібране ззаду, губи трохи нафарбовані помадою природного кольору з легким блиском, а плечі і ключиці відкриті.

"Дякую вам за відгуки, підтримку і теплі слова! Я дуже рада, що нова пісня "Я не святая" припала вам до душі. Ну, і, нарешті, тепер ви все про мене знаєте", - написала артистка.

&quot;Тепер ви знаєте все&quot;: чуттєва Віра Брежнєва розкрила правду про себе

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Шанувальники залишили схвальні відгуки не тільки на новий запальний сингл, але і про чуттєвий образ співачки і навіть порівняли її з голлівудською актрисою Шарліз Терон.

"Як завжди ідеальна!", "Красуня світу!", "Красу нічим не закриєш і не замажеш!", "Сліпуча", "Схожа на Шарліз Терон", "Завжди на високому рівні твоя краса", "Неймовірно красиво", "Шикарне фото. Чудова сіточка, правда", - коментували підписники.

Нагадаємо, що Світлана Лобода похвалила доньку Віри Брежнєвої, відзначивши її схожість із зірковою мамою.

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