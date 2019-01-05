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"Тепер тільки відпочинок": Лорак показала, як проводить "новорічні" канікули

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2019 - 11:15
"Тепер тільки відпочинок": Лорак показала, як проводить "новорічні" канікули
Фото: (instagram.com/anilorak)

Жінка поцікавилася, як відпочивають її шанувальники

Популярна українська співачка-запроданкою Ані Лорак, яка веде гастрольне життя в Росії, показала місце "новорічного" відпочинку. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Ну все, тепер тільки відпочинок. Як проходять ваші канікули?", - поцікавилася вона.

&quot;Тепер тільки відпочинок&quot;: Лорак показала, як проводить &quot;новорічні&quot; канікули

Фото: відпочинок Лорак в США (instagram.com/anilorak)

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах можна помітити не лише Ані Лорак, а й іншу зіркову українку – Лілію Подкопаєву.

&quot;Тепер тільки відпочинок&quot;: Лорак показала, як проводить &quot;новорічні&quot; канікули

Фото: Подкопаєва і Лорак в США (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Даний інцидент викликав справжній резонанс серед користувачів мережі.

"Село", "відпочиває тепер руська без Мурата", "начесала на відпочинок", "що в ній гарного. Лице – реклама ботокса", "дивно. Недавно скаржилася, що вся в боргах. А тут таке", - пишуть вони.

&quot;Тепер тільки відпочинок&quot;: Лорак показала, як проводить &quot;новорічні&quot; канікули

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що у справі про розлучення Ані Лорак та її чоловіка-ресторатора Мурата Налчаджіоглу намітилися істотні зрушення. Так, пара не прийшла на перше судове слухання – їх представляли адвокати. Пізніше виявилося, що заяви про розлучення більше немає, що говорить про можливе примирення подружжя.

До речі, чоловік Ані Лорак на Новий рік опублікував знімок дочки Софії, тримає в руках бенгальський вогник.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Ані ЛоракЛилия Подкопаева
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