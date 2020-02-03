"Тобі не потрібна косметика": Даша Астаф'єва захопила природною красою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Останнім часом артистка все частіше показує обличчя без макіяжу

Екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, незмінно захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати. Однак у повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу, а також нерідко обходиться без макіяжу. Нещодавно вона повернулася з відпочинку на морі, де вражала фігурою в купальнику і чистим обличчям без косметики.

Схоже, Даші сподобався природний вигляд, так як на свіжих знімках у своєму Instagram вона також з'явилася в природному вигляді. Зірка показала, як виглядає відразу після душа - вона позує на балконі в білому халаті і з рушником на голові. Під очі Астаф'єва прикріпила зволожуючі патчі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також співачка показала, як "наводить красу" у ванній.

"Я без макіяжу", - підписала знаменитість кадри.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

В коментарях фолловери захоплюються природною красою Даші і закликають її поменше користуватися косметикою, адже вона і так прекрасна.

Ви як завжди красива

Дорі, гарний фарбуватися, ти і так гарна

Що можна назвати красу ? Відповідь проста ой - це Даша!

Тобі не потрібна косметика, ти і без неї прекрасна

Недбалість

дуже любимо

Ви дуже жіночна

Ви і без косметики дуже красива Даша

І як тепер спати спокійно?)

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.