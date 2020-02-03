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"Тобі не потрібна косметика": Даша Астаф'єва захопила природною красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.02.2020 - 11:57
"Тобі не потрібна косметика": Даша Астаф'єва захопила природною красою
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Останнім часом артистка все частіше показує обличчя без макіяжу

Екс-учасниця гурту NIKITA Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, незмінно захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати. Однак у повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу, а також нерідко обходиться без макіяжу. Нещодавно вона повернулася з відпочинку на морі, де вражала фігурою в купальнику і чистим обличчям без косметики.

Схоже, Даші сподобався природний вигляд, так як на свіжих знімках у своєму Instagram вона також з'явилася в природному вигляді. Зірка показала, як виглядає відразу після душа - вона позує на балконі в білому халаті і з рушником на голові. Під очі Астаф'єва прикріпила зволожуючі патчі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також співачка показала, як "наводить красу" у ванній.

"Я без макіяжу", - підписала знаменитість кадри.

&quot;Тобі не потрібна косметика&quot;: Даша Астаф'єва захопила природною красою

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

В коментарях фолловери захоплюються природною красою Даші і закликають її поменше користуватися косметикою, адже вона і так прекрасна.

  • Ви як завжди красива
  • Дорі, гарний фарбуватися, ти і так гарна
  • Що можна назвати красу ? Відповідь проста ой - це Даша!
  • Тобі не потрібна косметика, ти і без неї прекрасна
  • Недбалість
  • дуже любимо
  • Ви дуже жіночна
  • Ви і без косметики дуже красива Даша
  • І як тепер спати спокійно?)

&quot;Тобі не потрібна косметика&quot;: Даша Астаф'єва захопила природною красою

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше розкута Даша Астаф'єва розповіла про свої уподобання в ліжку.

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Новини України Даша Астаф'єва
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