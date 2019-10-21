Тарас Тополя розговорився про кризи у відносинах з Alyosha

Тарас Тополя і Альоша (фото: соцмережі виконавців)

Також Тополі розповів, як проводить сімейних відпочинок

Тарас Тополя зізнався, що в його відносинах з Оленою (співачка Alyosha) також траплялися неприємні кризи. Більш того, у пари були моменти, коли єдине, що їх тримало разом – це спільні діти. Однак лідер гурту "Антитіла" звертає увагу на те, що в будь-якій ситуації можна знайти компроміс. До речі, до цього Тополя зізнався, що дружина його "неймовірно збуджує". Так, в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, як любить проводити вільний час з сім'єю, і хто їх стримує, коли трапляються проблеми у відносинах.

Попри щільний концертний графік, Тарас Тополя й Alyosha встигають приділяти час вихованню двох синів. Навіть коли немає можливості поїхати у повноцінну тривалу відпустку, чоловік збирає всю родину разом хоча б на кілька годин.

"У Києві є ліс Пуща Водиця, в якому я з дитинства відпочивав. Там є і озера, і джерела. Коли хочемо відпочити, беремо автомобіль і виїжджаємо на пікнік, розпалюємо величезне багаття, хлопці біля нього стрибають, потім тушимо його та їдемо додому", – поділився лідер гурту "Антитіла" в ефірі каналу "Україна".

Alyosha з синами Марком і Романом (фото: instagram.com/alyoshasinger)

За словами Тараса Тополі, в їхніх з Оленою стосунках були такі кризові моменти, коли стримували тільки діти.

"Ми прекрасно розуміли, що той сексуальний потяг, пристрасть – воно все залишається, але згасає. А далі мають бути якісь речі, на яких потрібно будувати союз. У певний момент люди починають конфліктувати, вони виступають подразнюючим елементом один для одного. Коли двоє люблячих людей перетворюються в антагоністів і викидають один проти одного купу бруду, а якщо ще й у відомих сім'ях – преса це смакує з задоволенням. У нас двоє дітей, це такий величезний магніт, який тримає, тому що ми дуже їх любимо і будь-які негаразди долаються цією любов'ю, яка є між нами. У тому числі – любов'ю до дітей і бажанням їм хорошого майбутнього", – розповів Тарас Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя показав ексклюзивне архівне відео сім'ї у новому кліпі групи "Антитіла".