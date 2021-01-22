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Для такого рішення треба мати велике серце: Никитюк зробила заяву про усиновлення

П'ятниця 22 січня 2021 16:55
Для такого рішення треба мати велике серце: Никитюк зробила заяву про усиновлення
Леся Нікітюк зробила заяву про усиновлення (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк зізналася, що відчуває себе самотньою. Тому вона не виключає варіант усиновлення дитини.

У відвертому інтерв'ю для програми "В гостях у Дмитра Гордона" Леся Нікітюк пояснила, чому люди можуть відчувати себе самотньо.

"Людина може бути самотньою через те, що вона не така, як ті, хто її оточує. Та мрії цих людей можуть здаватися дуже примітивними", - сказала телеведуча.

Вона зізналася, що дуже хоче дітей. У своїх мріях вона бачить себе мамою двох малюків і при цьому вона не відкидає варіант, при якому вона зможе удочерити або усиновити дитину.

"Я знаю багатьох людей, які усиновили чи удочерили дитину. Для такого рішення треба мати велике серце, через те, що це неймовірно важко. Але наскільки це круто. Я поважаю таких людей, дуже поважаю. Одна справа говорити про Анджеліну Джолі, яка виховує прийомних дітей і має мільйонні контракти, а інша справа, коли на усиновлення йдуть прості люди, які просто не можуть мати своїх дітей, але дуже цього хочуть", - підкреслила Никитюк.

Леся Нікітюк зробив заяву про усиновлення дитини

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк відверто розказала про особисте життя і коханого.

А також розповідали про те, що Леся Нікітюк відверто розповіла, завдяки кому вона змогла потрапити на телебачення.

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