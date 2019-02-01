"Так душевно": молода мама Тодоренко показала, як проводить час в Одесі

Ведуча зазначила, що через гормони стала дуже сентиментальною

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая показала незабываемый экстрим с мужем, поделилась с поклонниками теплым семейным фото из Одессы. Артистка, которая всего полтора месяца назад родила сына, призналась, что они с супругом Владом Топаловым отлично проводят время в ее родном городе, собирая вместе многочисленных родственников.

На снимке Регина и Влад запечатлены в ресторане в окружении своей большой семьи - в кадре около 20 человек.

Ведущая отметила, что стала очень сентиментальной из-за гормонов и призвала подписчиков почаще проводить время с родными и близкими.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"В Одессе мы каждый день встречаемся на семейный обед или ужин. Это так душевно, обожаю галдеж , шум, эту весёлую суету и немного неуклюжих родственников))) Теперь моя семья стала больше в 2, а то и в 3 раза.

Это такое огромное счастье. И как же круто, будучи в любой точке мира, далеко от родных, понимать, что они всегда тебя ждут. Я с этими гормонами стала супер-сентиментальной. Ох... Просто люблю большую громкую семью и хочу, чтоб все были здоровы! Собирайтесь почаще со своими близкими и пусть встречи будут теплыми. Хочу выразить благодарность за гостеприимство и вкуснейшую еду ресторану, хорошо, что кормящей маме врачи разрешили съесть шашлык", - поделилась Тодоренко.

Поклонники экс-ведущей "Орла и Решки" умилились ее фото и теплым словам и пожелали всегда оставаться такой позитивной и естественной. Некоторые также засомневались, действительно ли Регина находится в Одессе и предположили, что снимок был сделан в Москве, где живет Тодоренко.

"Семья - это большое счастье!!! И очень важно поддерживать эти теплые чувства)) например, такими семейными встречами))) молодцы";

"Самого маленького но главного человечка нет на фото пока еще))";

"Регина, вы умничка, искренняя, душевная. Оставайтесь всегда такой";

"У вас очень большая и красивая семья";

"Божее, просто копия мама, такие красотки";

"Ах, какая стильная бабушка в головном уборе и очках";

"Естественность Регины это дар природы!!!! Большая редкость встретить такого от души классного и очень жизнерадостного человека", - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев: (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко снова надела фату, но не ради Топалова.

А еще Регина Тодоренко рассказала, как шокировала свою маму неожиданными заработками в Интеренете.

Кроме того, знаменитая телеведущая все еще не пришла в форму после родов, о чем пожаловалась своим поклонникам в Instagram-аккаунте и показала фото.

Узнай больше о Регине Тодоренко (видео: РБК-Украина)