"Так душевно": молода мама Тодоренко показала, як проводить час в Одесі

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зазначила, що через гормони стала дуже сентиментальною

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка показала незабутній екстрим з чоловіком, поділилася з шанувальниками теплим родинним фото з Одеси. Артистка, яка всього півтора місяці тому народила сина, зізналася, що вони з чоловіком Владом Топаловим відмінно проводять час у її рідному місті, збираючи разом численних родичів.

На знімку Регіна і Влад відображені у ресторані в оточенні своєї великої родини - в кадрі близько 20 осіб.

Ведуча зазначила, що стала дуже сентиментальною через гормони і закликала підписників частіше проводити час з рідними і близькими.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"В Одесі ми щодня зустрічаємося на сімейний обід або вечеря. Це так душевно, обожнюю галас , шум, цю веселу суєту і трохи незграбних родичів))) Тепер моя родина стала більше в 2, а то і в 3 рази. Це таке величезне щастя. І як же круто, будучи в будь-якій точці світу, далеко від рідних, розуміти, що вони завжди на тебе чекають. Я з цими гормонами стала супер-сентиментальною. Ох... Просто люблю велику гучну сім'ю і хочу, щоб усі були здорові! Збирайтеся частіше зі своїми близькими і нехай зустрічі будуть теплими. Хочу висловити подяку за гостинність і смачну їжу ресторану, добре, що годуючій мамі лікарі дозволили з'їсти шашлик", - поділилася Тодоренко.

Шанувальники екс-ведучою "Орла і Решки" замилувались її фото і теплими словами та побажали завжди залишатися такою позитивною і природною. Деякі також засумнівалися, чи дійсно Регіна знаходиться в Одесі і припустили, що знімок був зроблений в Москві, де живе Тодоренко.

"Сім'я - це велике щастя!!! І дуже важливо підтримувати ці теплі почуття)) наприклад, такими родинними зустрічами))) молодці";

"Самого маленького але головного чоловічка немає на фото поки ще))";

"Регіна, ви молодчинка, щира, душевна. Залишайтеся завжди такою";

"У вас дуже велика і гарна родина";

"Боже, просто копія мама, такі красуні";

"Ах, яка стильна бабуся в головному уборі і окулярах";

"Природність Регіни це дар природи!!!! Велика рідкість зустріти такого від душі класного і дуже життєрадісного людини", - пишуть передплатники в коментарях.

Скріншот коментарів: (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко знову вдягла фату, але не заради Топалова.

А ще Регіна Тодоренко розповіла, як шокувала свою маму несподіваними заробітками в Інтернеті.

Крім того, знаменита телеведуча все ще не прийшла у форму після пологів, про що поскаржилася своїм шанувальникам в Instagram-акаунті і показала фото.

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