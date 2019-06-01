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"Так виглядає щастя!" Маша Єфросиніна зворушила рідкісним фото чоловіка з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2019 - 17:27
"Так виглядає щастя!" Маша Єфросиніна зворушила рідкісним фото чоловіка з дітьми
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча закликала шанувалників приділити увагу рідним людям

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна не раз зізнавалася, що сім'я – це найбільша цінність. Вона просто обожнює доньку Нану і сина Олександра, який, за її словами, буквально врятував шлюб зірки з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Теледіва розповідає, що намагається бути для своїх дітей другом, ставиться до них з глибоким розумінням і будує довірчі відносини. У Міжнародний день захисту дітей, який відзначається 1 червня, ведуча вирішила поділитися на сторінці в Instagram рідкісним сімейним кадром.

Варто відзначити, що дочка зірки, Нана, не любить фотографуватися, тому Маша вкрай рідко ділиться знімками з дівчинкою. Але цей раз став винятком. На кумедному фото зображені чоловік Маші, Тимур, який захоплено щось їсть з ложки, серйозна Нана і Олександр, який всівся прямо на столі.

"Багато слів писати не буду! Давайте прямо зараз зацілуємо тих, кого любимо БЕЗУМОВНО, БІЛЬШЕ ЖИТТЯ і НАЗАВЖДИ!" - залишила емоційний підпис до фото вона.

&quot;Так виглядає щастя!&quot; Маша Єфросиніна зворушила рідкісним фото чоловіка з дітьми

Чоловік і діти Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники прийшли в захват від сімейної ідилії на знімку. Кумедний кадр не залишив коментаторів байдужими і вони поділилися своєю думкою про Машину сім'ю.

"Ось так виглядає щастя! Своє, рідне, кохане!", "Яка непідробна дитяча безпосередність!", "Ви прекрасні! Бережіть своє щастя та натхнення!", "У Вас дуже гарні дітки", "Дочка на вас схожа, а синуля - на тата", "Круто!", "Яка гарна у вас донька!" - писали фоловери.

Нагадаємо, що Маша Єфосиніна захопила шанувальників прагненням творити добрі справи і заохочувати тих, хто вчинаяє так само.

Раніше Маша Єфросиніна поділилася мудрими порадами, підтвердженими її життєвим досвідом .

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Новини України Маша Єфросиніна
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