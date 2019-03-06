Ваш син виріс? Регіна Тодоренко здивувала фото з хлопчиком

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча зізналася, з ким на дозвіллі грає в Лего

Довгоочікувані пляжні фото в купальнику з Арабських Еміратів, куди Регіна Тодоренко нещодавно полетіла в компанії маленького сина Михайла, поки не опублікувала, однак популярна телеведуча не забуває розповідати своїм підписникам в Instagram-блозі, чим вона займається на східному курорті разом з невідомим хлопчиком.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

"Чим ще займатися на відпочинку? Звичайно ж, збирати Лего з племінником: "Знайди гвинтик, ой, ні деталь з крутилками, та нііііі, дай червону, а краще жовту". Мій Дадо знущається над тіткою, але зате готує мене до найближчого майбутнього", - зізналася вона в підписі під фото.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники практично одноголосно вирішили, що раз Регіна так багато часу приділяє своєму племіннику, то і в спілкуванні з сином у неї не виникне жодних проблем. Крім того, досвід по збірці Лего вона вже придбала.

" Вже скоро і собі Лего будете купувати! Моя в рік так їм захоплюється, що не відірвати, все щось будує, будує", - belka_mommy

"Ваш син виріс? Як швидко летить час ахаха", - n.jelyna

"Lego збірка - відмінне проведення часу", - babybook_blog

"Фото, як з майбутнього, Регіна через 7 років", - kayagreenq

"О цей чарівний час!!! Куди не сядеш в попі лего", - irina1_

"Ви чудова тітка і мама", - olga_prakash

"Племінник, фух))) А я вже було подумала: "ну ні*іга, як чужі діти швидко ростуть", - kay_tanya

"Я вже подумала , що у вас є старший син", - kolushaiaroza

"Вже син виріс? Перше, що я подумала побачивши фотку", - vera_lonlna

Варто нагадати, що Регіна Тодоренко нещодавно все-таки опублікувала фото з сином і розповіла підписникам, з якими труднощами можуть зіткнутися молоді мами при подорожах з немовлятами. Вона дала кілька порад, які суттєво допоможуть полегшити переїзди.

А ще один зі знімків, який Регіна опублікувала з ОАЕ наштовхнув її підписників на підозру, що зіркова телеведуча знову при надії.