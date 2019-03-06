Ваш син виріс? Регіна Тодоренко здивувала фото з хлопчиком

Телеведуча зізналася, з ким на дозвіллі грає в Лего
Довгоочікувані пляжні фото в купальнику з Арабських Еміратів, куди Регіна Тодоренко нещодавно полетіла в компанії маленького сина Михайла, поки не опублікувала, однак популярна телеведуча не забуває розповідати своїм підписникам в Instagram-блозі, чим вона займається на східному курорті разом з невідомим хлопчиком.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
"Чим ще займатися на відпочинку? Звичайно ж, збирати Лего з племінником: "Знайди гвинтик, ой, ні деталь з крутилками, та нііііі, дай червону, а краще жовту". Мій Дадо знущається над тіткою, але зате готує мене до найближчого майбутнього", - зізналася вона в підписі під фото.
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)
Підписники практично одноголосно вирішили, що раз Регіна так багато часу приділяє своєму племіннику, то і в спілкуванні з сином у неї не виникне жодних проблем. Крім того, досвід по збірці Лего вона вже придбала.
Варто нагадати, що Регіна Тодоренко нещодавно все-таки опублікувала фото з сином і розповіла підписникам, з якими труднощами можуть зіткнутися молоді мами при подорожах з немовлятами. Вона дала кілька порад, які суттєво допоможуть полегшити переїзди.
А ще один зі знімків, який Регіна опублікувала з ОАЕ наштовхнув її підписників на підозру, що зіркова телеведуча знову при надії.