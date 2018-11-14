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Син Уілла Сміта зробив сенсаційне визнання

Lite » Зірки 14.11.2018 - 08:45
Син Уілла Сміта зробив сенсаційне визнання
Фото: Уілл Сміт з сином (instagram.com/syresmith)

Хлопець розповів, хто скорив його серце

Син відомого американського актора Уілла Сміта Джайден Сміт під час концерту в Лос-Анжелесі зробив зізнання про свою сексуальну орієнтацію. Про це повідомляє видання DailyMail.

Джайден Сміт під час концерту повідомив усім присутнім, що вступив у відносини з репером Tyler, The Creator. Таким чином він визнав, що є гомосексуалістом.

"Tyler, The Creator - мій найкращий друг, я його так люблю. Я хочу вам сказати ще дещо, чого він вам не хоче говорити. Але Тайлер - мій чортів бойфренд, і він був ним все мое чортове життя. Це правда!" - заявив Джайден Сміт зі сцени.

Під час визнання 20-річний хлопець так хвилювався, що не стримувався від використання нецензурних слів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від MyMixtapez (@mymixtapez)

Репер Tyler, The Creator, який був присутній на концерті, під час цих слів почав сміятися і зробив вигляд, що це жарт.

Однак після концерту Джайден і Tyler, The Creator продовжили розмову на цю тему, і син відомого актора покликав свого друга не приховувати той факт, що вони перебувають у відносинах.

Пізніше в Twitter Джайден Сміт написав пост, в якому звернувся до Tyler: "Я всім сказав, тепер можеш цього не заперечувати".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уілл Сміт зізнався, що вперше побачити "Зоряні війни" було краще, ніж секс.

А також ми розповідали про те, що стало відомо, кого з зірок шоу-бізнесу американці назвали кращими кандидатами в президенти.

Відео: РБК-Україна

Новини України актерУилл Смит
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