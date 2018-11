Сын Уилла Смита сделал сенсационное признание

Парень рассказал, кто покорил его сердце

Сын известного американского актера Уилла Смита Джайден Смит во время концерта в Лос-Анжелесе сделал признание о своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает издание DailyMail.

Джайден Смит во время концерта сообщил всем присутствующим, что состоит в отношениях с рэпером Tyler, The Creator. Таким образом он признал, что является гомосексуалистом.

"Tyler, The Creator - мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего он вам не хочет говорить. Но Тайлер - мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!" - заявил Джайден Смит со сцены.

Во время признания 20-летний парень так волновался, что не сдерживался от использования нецензурных слов.

Рэпер Tyler, The Creator, который присутствовал на концерте, во время этих слов начал смеяться и сделал вид, что это шутка.

Однако после концерта Джайден и Tyler, The Creator продолжили разговор на эту тему, и сын известного актера призвал своего друга не скрывать тот факт, что они состоят в отношениях.

Позднее в Twitter Джайден Смит написал пост, в котором обратился к Tyler: "Я всем сказал, теперь можешь этого не отрицать".

Yup @tylerthecreator I Told Everyone You Can’t Deny It Now.