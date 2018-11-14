Сын Уилла Смита сделал сенсационное признание

Парень рассказал, кто покорил его сердце
Сын известного американского актера Уилла Смита Джайден Смит во время концерта в Лос-Анжелесе сделал признание о своей сексуальной ориентации. Об этом сообщает издание DailyMail.
Джайден Смит во время концерта сообщил всем присутствующим, что состоит в отношениях с рэпером Tyler, The Creator. Таким образом он признал, что является гомосексуалистом.
"Tyler, The Creator - мой лучший друг, я его так люблю. Я хочу вам сказать еще кое-что, чего он вам не хочет говорить. Но Тайлер - мой чертов бойфренд, и он был им всю мою чертову жизнь. Это правда!" - заявил Джайден Смит со сцены.
Во время признания 20-летний парень так волновался, что не сдерживался от использования нецензурных слов.
Рэпер Tyler, The Creator, который присутствовал на концерте, во время этих слов начал смеяться и сделал вид, что это шутка.
Однако после концерта Джайден и Tyler, The Creator продолжили разговор на эту тему, и сын известного актера призвал своего друга не скрывать тот факт, что они состоят в отношениях.
Позднее в Twitter Джайден Смит написал пост, в котором обратился к Tyler: "Я всем сказал, теперь можешь этого не отрицать".
Yup @tylerthecreator I Told Everyone You Can’t Deny It Now.— Jaden Smith (@officialjaden) 12 ноября 2018 г.
Напомним, ранее мы писали о том, что Уилл Смит признался, что впервые увидеть "Звездные войны" было лучше, чем секс.
А также мы рассказывали о том, что стало известно, кого из звезд шоу-бизнеса американцы назвали лучшими кандидатами в президенты.
Видео: РБК-Украина