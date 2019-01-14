Свіжо і оригінально: з'явилася сучасна версія "Щедрика"

Відео: YouTube/Artur

Український музикант-мультиінструменталіст та саунд-продюсер Danielyan (Артур Данієлян), відомий за роботою з гуртами "Без Обмежень", "Тартак" і "Фіолет", та виконавець й художник Діма Сазонов записали сучасну техно-версію "Щедрика" Миколи Леонтовича в підтримку дітей з дитячого будинку.

Для того, аби композиція з'явилася на світ, митці використали Ableton Push та аналогові синтезатори.

Зауважимо, що музиканти защедрували заради доброї справи. Гроші, які можна перерахувати до 18 січня з призначенням платежу "Техно-Щедрик збирає гроші для дітей" на карту 4149 4993 4058 2004, будуть направлені на один з дитячих будинків.

Артур Данієлян і Діма Сазонов (фото: прес-служба)

8 цікавих фактів про великий твір Миколи Леонтовича:

У цьому році "Щедрику" виповнюється 100 років і це досі найпопулярніша різдвяна пісня.

Над створенням "Щедрика" Леонтович працював 18 років та виправляв твір 5 разів.

На цю музичну композицію існує близько 350 інтерпретацій для хорів, оркестрів, поп- і рок-виконавців.

"Щедрик" звучить в таких фільмах, як "Сімейка Адамсів", "Різдвяні канікули", "Гаррі Поттер та в'язень Азкабану", "Один вдома" тощо.

Також композицію не обійшли увагою творці серіалів та ситкомів: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist та Legends of Tomorrow.

Вперше американську версію "Щедрика" використали в рекламі шампанського в 1970 році. Пізніше мелодія звучала в рекламах ноутбуків Dell, нижньої білизни Victoria's Secret, автомобілів КІА, GPS-навігаторів Garmin, магазину Kmart та інших.

Більше 50 реміксів на "Щедрик" звучать на радіо по всьому світу.

Щорічно в YouTube заливається понад 100 реміксів на "Щедрик" і Сarol of the bells у стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass тощо.

Нагадаємо, раніше українські виконавці заспівали колядку в стилі реп.