Свіжо і оригінально: з'явилася сучасна версія "Щедрика"
Відео: YouTube/Artur
Український музикант-мультиінструменталіст та саунд-продюсер Danielyan (Артур Данієлян), відомий за роботою з гуртами "Без Обмежень", "Тартак" і "Фіолет", та виконавець й художник Діма Сазонов записали сучасну техно-версію "Щедрика" Миколи Леонтовича в підтримку дітей з дитячого будинку.
Для того, аби композиція з'явилася на світ, митці використали Ableton Push та аналогові синтезатори.
Зауважимо, що музиканти защедрували заради доброї справи. Гроші, які можна перерахувати до 18 січня з призначенням платежу "Техно-Щедрик збирає гроші для дітей" на карту 4149 4993 4058 2004, будуть направлені на один з дитячих будинків.
Артур Данієлян і Діма Сазонов (фото: прес-служба)
8 цікавих фактів про великий твір Миколи Леонтовича:
- У цьому році "Щедрику" виповнюється 100 років і це досі найпопулярніша різдвяна пісня.
- Над створенням "Щедрика" Леонтович працював 18 років та виправляв твір 5 разів.
- На цю музичну композицію існує близько 350 інтерпретацій для хорів, оркестрів, поп- і рок-виконавців.
- "Щедрик" звучить в таких фільмах, як "Сімейка Адамсів", "Різдвяні канікули", "Гаррі Поттер та в'язень Азкабану", "Один вдома" тощо.
- Також композицію не обійшли увагою творці серіалів та ситкомів: South Park, The Simpsons, Family Guy, Saturday Night Live, The Mentalist та Legends of Tomorrow.
- Вперше американську версію "Щедрика" використали в рекламі шампанського в 1970 році. Пізніше мелодія звучала в рекламах ноутбуків Dell, нижньої білизни Victoria's Secret, автомобілів КІА, GPS-навігаторів Garmin, магазину Kmart та інших.
- Більше 50 реміксів на "Щедрик" звучать на радіо по всьому світу.
- Щорічно в YouTube заливається понад 100 реміксів на "Щедрик" і Сarol of the bells у стилях EDM, Trap, Trance, Dubstep, Drum-n-Bass тощо.
Нагадаємо, раніше українські виконавці заспівали колядку в стилі реп.