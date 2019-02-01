Світлана Лобода в екстремальному міні "засвітила" пишні груди і нескінченні ноги

Співачка вразила шанувальників грацією і ідельними формами

Светлана Лобода не просто умеет, а мастерски будоражит воображение поклонников откровенными концертными нарядами и не менее жаркими кадрами с выступлений. Тот раз не стал исключением. Так, певица опубликовла в Instagram фото в блестящем "маленьком черном платье" с широким поясом, украшенным пряжкой с камнями.

Главной "изюминкой" сценического наряда стало приспущенное плечо, которое сделало и без того глубокое декольте еще более экстремальным, несколько обнажив бюст артистки. Сама же Лобода, казалось, этого не заметила, ведь весь ее облик выражал невозмутимую уверенность на сцене.

"День закончился", - написала на английском языке Светлана. Чуть позже, во время прямого эфира она пояснила, что впервые за много дней у нее выдался выходной и она смогла немного времени посвятить себе.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники оставляли восторженные комментарии, не скупились на похвалу и восторгались умением звезды всегда быть на высоте.

"Платье - огонь! Суперзвезда", "Шикарная","Как всегда прекрасна, так держать!", "Прелесть", "Самая идеальная", "Вы великолепны", "Какой бы не был ракурс, какой бы не был фон, всегда превосходна", "Нереальная фигура. Я восхищаюсь тобой!" - писали пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода показала поклонникам процесс создания своих концертных нарядов, а также тех, кто над ними трудится.

К слову, один из номеров нового масштабного шоу Светланы Лободы произвел на фанов неизгладимое впечатление, а также был настолько необычным и эпатажным, что они надолго запомнили действо на сцене.

Видео: РБК-Украина