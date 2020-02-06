Весілля і розлучення: як живуть колишні «Екси»

Марго і Діма (фото: прес-служба)

Не всі учасники сформувалися в пари, однак однозначно всі щасливі

Третьому сезону реаліті «Екси» – бути. І зараз Новий канал – у пошуку нових пар учасників, яким ніяк не вдається розібратися в своїх відносинах самостійно. А поки в розпалі кастинги, давайте дізнаємося, які сьогодні відносини у «ексів» попередніх двох сезонів.

У «ексів» – поповнення

Щасливі разом і виховують доньку – так склалося життя в учасників першого сезону Марго та Діми. Пара прийшла на проект із низкою проблем: дівчина докоряла, що хлопець мало заробляє, а він підозрював її у стосунках зі ще одним партнером. На проекті Марго та Дімі вдалося вибачити взаємні образи і почати все з чистого аркушу – зараз вони щасливо одружені та скоро святкуватимуть перший рік донечки Амелії.

Діма і Марго

– Ті, хто дивився «Екси», знають, що ми з Дімою аж ніяк не ідеальна пара, і в нас не завжди все було добре, – зізнається Марго. – З появою Амелії я старалася, аби наші стосунки не погіршилися. Бо кажуть, що дитина поглиблює ситуацію. Але я з цим не погоджуся! Безумовно, це нова сходинка в житті. Світ жінки перший час зосереджується на дитині, і не всі чоловіки готові з цим миритися. Але нам із Дімою вдалося цього уникнути.

Ох, це весілля

Оксана і Стас

«Зрадив раз – зрадить і вдруге», – казали учасниці другого сезону «Ексів» Оксані. Але дівчина прийшла на проект і спробувала розібратися в їхніх зі Стасом стосунках. Зараз пара одружена, а розписалися вони на зйомці фінального епізоду другого сезону. Стас зробив коханій сюрприз і підмовив усю команду, включно з ведучими Олександром Педаном і Наталією Єжовою. Останні стали свідками на імпровізованому весіллі пари.

– Я вірю Стасу, і нехай це буде моєю особистою помилкою, – каже Оксана. – Я вірю в силу кохання. Любіть, помиляйтеся, і якщо ви щасливі сьогодні, то будьте, бо завтра може не настати! Не витрачайте час на сварки й не забувайте говорити про кохання. Життя непередбачуване, ніхто не знає, скільки вам відведено бути разом.

Щасливі навіть не разом

Катя з новим хлопцем

Проект не ставив за мету помирити чи одружити всіх учасників. «Екси» – про здорові стосунки. І часто після реаліті пари, усвідомивши, наскільки різні, розходилися. Так зробили, до прикладу, фіналісти другого сезону Лея та Віталік і Катя із Владом. Та від цього менш щасливими вони не стали – навпаки, дехто з учасників уже розпочав нові стосунки.

– Так інколи буває, – каже Катя з другого сезону. – Наші життєві цілі, принципи та пріоритети надто відрізняються. І змінюючи їх, ми б втратили себе. Скажу одне – не бійтеся розійтися, не тримайтеся за людину до останнього і ніколи не принижуйтеся. Першочергово любіть себе.

Творчий тандем

Саша і Женя

Похизуватися учасники «Ексів» можуть і кар’єрними успіхами – після проекту фіналісти першого сезону Саша та Женя почали активно працювати не лише над стосунками, а й над розвитком свого музичного дуету. А прийшла пара на реаліті через самозакоханість хлопця та ревнощі дівчини. Женя звинувачувала Сашу в любові не до неї, а до самого себе. Після схуднення той надто багато часу приділяв власній зовнішності. А відтак у нього з’явилися прихильниці, що страшенно дратувало дівчину. Зараз в «ексів» все налагодилося – вони знайшли порозуміння й розвиваються в музичному напрямку: записують пісні та знімають кліпи.

– Перш ніж ми почали дивитися в один бік, нам довелося пройти безліч випробувань, – каже Женя. – Пережити місяці притирання й витримати багато конфліктів. Це не було кохання з першого погляду, швидше, це було вагання між почуттями, емоціями і творчістю, яке, зрештою, і зародило ці стосунки. Віднайти гармонію один з одним – це головне.

Щоб з’ясувати свої стосунки у третьому сезоні, заповнюйте анкету на сайті Нового каналу та приходьте на кастинг.