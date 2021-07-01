Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако

Леся Нікітюк не втомлюється захоплювати і вражати своїх шанувальників. Телеведуча похвалилася стильним і спокусливим луком, який, як виявилося, вона приміряла для особливого випадку - зустрічі з "Холостяком 11" Михайлом Заливако.

Довгонога красуня постала на знімках в розкішній шовковій сукні в підлогу біло-сріблястого відтінку. Родзинкою вбрання є екстремально глибокий виріз на стегні, що дозволяє оцінити витончену фігуру знаменитості. Жіночний і сексуальний аутфіт Нікітюк доповнила білими босоніжками на шпильці.

Волосся ведуча зібрала в хвіст, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також зробила ефектний макіяж з чорними стрілками на очах.

Для початку Леся влаштувала фотосесію на вулиці, демонструючи свій красивий лук у всій красі. А пізніше показала, куди ж вона прийшла в такому вигляді - як виявилося, на зйомки ТВ-шоу "Хто зверху?".

Там вона зустрілася з головним героєм 11 сезону реаліті "Холостяк" Михайлом Заливако і несподівано отримала від нього пропозицію... руки і серця!

Нікітюк виклала жартівливе фото зі студії, на якому Заливако встав перед нею на одне коліно і розкрив коробочку з кільцем. Сама ж Леся зображена з задоволено-здивованим виглядом, при цьому в руках вона тримає табличку з написом: "Міша! Я згодна!"

Леся Нікітюк у сукні з екстремальним вирізом підкорила серце Холостяка 11 Михайла Заливако (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Коротко про сьогоднішній день. Боже як несподівано. P. S. Міша, ти Зверху", - підписала кадр артистка.

Фолловери прийшли в захват від такої ідеї і почали жартома цікавитися, коли ж весілля. А деякі дійсно пошкодували, що Леся і Міша не разом - адже з них вийшла б прекрасна пара.