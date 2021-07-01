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Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако

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Четвер 01 липня 2021 16:02
Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: RBC.UA

Леся Нікітюк не втомлюється захоплювати і вражати своїх шанувальників. Телеведуча похвалилася стильним і спокусливим луком, який, як виявилося, вона приміряла для особливого випадку - зустрічі з "Холостяком 11" Михайлом Заливако.

Несподіваний результат їхнього спілкування Леді Ле показала у своєму Instagram.

Довгонога красуня постала на знімках в розкішній шовковій сукні в підлогу біло-сріблястого відтінку. Родзинкою вбрання є екстремально глибокий виріз на стегні, що дозволяє оцінити витончену фігуру знаменитості. Жіночний і сексуальний аутфіт Нікітюк доповнила білими босоніжками на шпильці.

Волосся ведуча зібрала в хвіст, залишивши кілька пасом біля обличчя, а також зробила ефектний макіяж з чорними стрілками на очах.

Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка ЗаливакоКоли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако

Для початку Леся влаштувала фотосесію на вулиці, демонструючи свій красивий лук у всій красі. А пізніше показала, куди ж вона прийшла в такому вигляді - як виявилося, на зйомки ТВ-шоу "Хто зверху?".

Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако

Там вона зустрілася з головним героєм 11 сезону реаліті "Холостяк" Михайлом Заливако і несподівано отримала від нього пропозицію... руки і серця!

Нікітюк виклала жартівливе фото зі студії, на якому Заливако встав перед нею на одне коліно і розкрив коробочку з кільцем. Сама ж Леся зображена з задоволено-здивованим виглядом, при цьому в руках вона тримає табличку з написом: "Міша! Я згодна!"

Коли весілля? Нікітюк отримала несподівану пропозицію від Холостяка Заливако

Леся Нікітюк у сукні з екстремальним вирізом підкорила серце Холостяка 11 Михайла Заливако (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Коротко про сьогоднішній день. Боже як несподівано. P. S. Міша, ти Зверху", - підписала кадр артистка.

Фолловери прийшли в захват від такої ідеї і почали жартома цікавитися, коли ж весілля. А деякі дійсно пошкодували, що Леся і Міша не разом - адже з них вийшла б прекрасна пара.

  • Ооо, як би це була правда то була б дуже крута пара, дуже гарна пара, а так те що маємо те маємо
  • Вітаю, коли весілля?
  • Шкода що це прикол, було б круто. І чисто візуально і за статусом вони один одному підходять
  • Ось це ноги…
  • Ось це була б крута пара
  • Леся, на весілля запросите?
  • Леся, ну нарешті
  • Ну капєц, здається він не ту вибрав
  • Чекаєм весілля

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці.

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