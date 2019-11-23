"Суворі хот-доги": Осадча та Горбунов потішили веселим "дорожнім" фото

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова пара влаштувала веселу поїздку в Одесу

Яскрава парочка Катя Осадча та Юрій Горбунов багато часу проводить разом - не тільки вдома, але і частенько на роботі, адже вони працюють на одному каналі. Так, нещодавно зіркове подружжя зустрілися у прямому ефірі під час півфіналу Танців з зірками 2019, де теледіва замінила на час Тіну Кароль. А зараз вони вирушили по роботі в Одесу - причому їх авіарейс скасували, тому довелося поїхати на машині.

Втім, подружжя не сильно засмутилися і явно весело провели час у дорозі. Горбунов показав позитивне селфи з дружиною з авто, при цьому Катя відображена в смішний жовтій шапці і без грама макіяжу на обличчі.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Потім Юрій поділився забавним селфи з заправки, де вони з Катею поласували хот-догами. При цьому вони пронизливо дивляться в об'єктив.

"Суворі хот-доги в дорозі!!" - прокоментував кадр ведучий.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Знімок викликав активну реакцію у підписників шоумена, при цьому деякі здивувалися, що вони їдять подібну їжу.

Я гадала Ві це не їсте

Які ж Ви класні, особливо Катюша без макіяжу

Хот-доги - це погано для шлунку, а ви дуже гарні

А очі хитрющие!!!)

Люблю вас!!!

Я думала, що Катя ніколи не їсть Хот-доги. Тім паче, суворі! А вона їсть Хот-доги і має таку фігуру! Це якась вселенська несправедливість

Катя і хот-доги. Вона просто з ним сфотографувалася?))

Які хитрі погляди. Щось задумали

Дуже гарна пара, приємного апетиту

Круті

Аж захотілося

Катя,ти без макіяжу зовсім на себе не схожа.Ви дуже класні!

В дорозі вони найсмачніші

Катя точно не їсть, це два для Юри

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Катя Осадча блищала на балу в яскравій сукні і стильному капелюшку.