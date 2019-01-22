Вона ж суперзірка: Лобода показала унікальні кадри підготовки до грандіозного шоу в Москві

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка поділилася вражаючими фото зі сцени і закулісся концертів

Відома українська співачка Світлана Лобода, яка через операції на нирці була змушена перенести свої концерти в Москві з жовтня на зиму, нарешті показала росіянам своє грандіозне шоу. Опальна артистка дала три виступи в Crocus City Hall, представивши публіці нове Superstar Show. У своїх Instagram-історіях вона поділилася вражаючими кадрами, зробленими під час підготовки шоу і на сцені.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Зазначимо, що Лобода дивувала московську публіку рухомими платформами, 3D-проекціями, великим оркестром, пневмоліфтами і платформою, що обертається в різних площинах, з ударними інструментами, на яких грала Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

На фото видно, що співачка змінила кілька відвертих сценічних нарядів - серед них були як мини-боді з дуже глибоким декольте, так і червона шуба, шкіряні штани і золотисту сукню. До речі, багато шанувальників висловилися в коментарях, що подібні костюми вже перебір.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подивитися Superstar Show прийшло чимало російських зірок - Алла Пугачова, Максим Галкін, Андрій Малахов, Ксенія Собчак, Любов Успенська, Микола Басков, Григорій Лепс та інші.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Декількома знімками поділилася на своїй сторінці і продюсер Лободи Нателла Крапівіна.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

"Як вчора сказала наша прекрасна подруга та чудовий журналіст @elenbouduen “СЕКС В РОСІЮ ПОВЕРНУВСЯ", - зазначила вона.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

Нагадаємо, Пугачова затьмарила всіх на концерті Лободи у Москві своїм зовнішнім виглядом.

Ми також повідомляли, що Світлана Лобода стривожила фанів, показала фото, на яких вона вся в синцях і саднах. За словами артистки, ці травми вона отримала під час концерту в московському "Крокус Сіті Холі".

Відео: РБК-Україна