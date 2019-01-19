"Перебор!": Лобода выступила в Москве с обнаженной грудью (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Поклонники считают, что наряд украинской певицы был слишком откровенным

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая из-за операции перенесла концерты в Москве на 17, 18 и 20 января, шокировала публику голым нарядом. Фанаты разнесли артистку не только из-за непристойного костюма, но и из-за плохого исполнения песен. Возможно, два дня выступления подряд – слишком напряженный график для певицы, считают в сети. Об этом поклонники написали под публикацией в Instagram.

Светлана Лобода для выступления выбрала костюм с экстремальным декольте.

Светлана Лобода на выступлении в Crocus City Hall (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Многих фанатов порадовала откровенность снимка, многих огорчила. Большинство поклонников посчитали подобное со стороны Светланы излишней распущенностью.

"Перебор!", "Видимо скоро на концертах голыми выступать", "А когда вы голая выйдите уже? Чуть-чуть осталось, нет?", "Полный отстой!!! Фу", "Светлана, пора домой!!!", "Оденься!", "Да, явно перебор, очень сильно оголена! Теряется ценность и таинственность!", "Сколько за час?", — пишут поклонники.

Не без внимания осталось и смысловое содержание шоу.

"Концерты все однотипные и неинтересные", "На час задержала, поет отвратительно! Часть песен как будто под фанеру! Лучше бы не ходили", - негодуют фанаты.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/lobodaofficial

Ранее мы писали, что Светлана Лобода с дочерью отдохнула на Мальдивах. Она с удовольствием делилась яркими и солнечными снимками с райского острова, не упуская возможности показать на камеру стройные формы.

К слову, в последний день отпуска Светлана Лобода решила наведаться на местную дискотеку и даже сплясала откровенный зажигательный танец, сорвав восторженные комплименты поклонников.

Видео: РБК-Украина