Суперінтуіція: Сергій Притула передбачив фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2020

8 лютого пройшов перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За сумою голосів виступати у фіналі будуть: KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. Тим часом ведучий Нового каналу і Нацвідбору Сергій Притула ще раз підтвердив: з інтуїцією у нього проблем немає.

Мабуть, за п'ять сезонів шоу «СуперІнтуїція», яке Сергій веде на Новому, йому вдалося «прокачати» своє шосте чуття. Завдяки цьому ведучий зміг передбачити одну з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2020 – Марину Круть.

– За підсумками того, що я бачив на репетиціях, KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів з першого півфіналу, – говорить Сергій. – У нас був доволі рівний півфінал, без яскраво вираженого фаворита. Минулого року, здається, перший півфінал теж був такий «рівненький». Марина впоралася прекрасно. Дуже приємно, що поєднання і електроніки, і чудового вокалу, і бандури зкомпілювалося, і цей пазлик вийшов дуже гарним. Настільки, що сподобався і глядачам, і журі.

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

Інтуїція допомагає ведучому в житті, але заробляти на ній він ніколи не намагався.

– Ви знаєте, мені в житті ніколи не вдавалося робити правильно кілька речей: барижити і грати на тоталізаторі, – розповідає ведучий Нового каналу. – Вірніше, я одного разу спробував, а потім ще кілька місяців роздавав борги (усміхається). І тому вже десь 21 рік до букмекерських контор не підходжу в принципі.

Дивіться новий сезон шоу «СуперІнтуїція» з 26 лютого о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, що другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 відбудеться 15 лютого.

2-ї півфінал (15 лютого):