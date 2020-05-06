Струнка Леся Нікітюк в топі і лосинах звела з розуму формами під час зарядки

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала своє інтенсивне домашнє тренування

Леся Нікітюк під час карантину, схоже, не набрала ні грама зайвої ваги! Це при тому, що ведуча активно готує різні страви і експериментує на кухні. Так, вона пригостила племінницю своєю фірмовою окрошкою, правда, дівчинка не дуже оцінила смак і потішила мережу реакцією на вміст тарілки. До речі, домашні знімки Леді Ле можна назвати вельми пікантними – вона із задоволенням демонструє прекрасну фізичну форму в топах і вбраннях з екстремальним декольте. Тепер же Леся розкрила секрет своєї стрункості – спорт з підручними засобами та інтервальне голодування.

В Instagram вона опублікувала короткий ролик, на якому тренується з пляшками води – спочатку 0,75 літрів замість гир, а потім з 6-літровою ї в якості додаткового навантаження. На теледіві - спортивний костюм: топ яскравого помаранчевого кольору і лосини з лампасами.

"Все добре рано чи пізно закінчується, але то не про карантин. Тому перестаньте розпускати нюні - займайтеся спортом і пийте побільше води", - порадила вона.

"Леся, яка ти худенька!" - захопилися шанувальники. "У мене зараз інтервалка – 16 годин без їжі", - пояснила Леді Ле, а потім уточнила норму випитої рідини в день – 2 літри.

Скріншот коментарів

Підписники ведучої захопилися її позитивним підходом і стрункими формами.

Лесуню, в прекрасній формі

Ох круто

Класно

Пріколістка така завжди

Вау, Леся, красуня!

Обожнюю

Ти дуже красива

Леся, ви крута

Божественна

Яка худесенька

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк зачарувала фотосетом в білосніжному кроп-топі з оголеними плечима і букетом бузку.