Вже страшно: Євген Кошовий побився через сміх

Євген Кошовий на шоу Суперінтуіція (фото: Новий канал)

На зйомках шоу Нового каналу «СуперІнтуїція» актор і телеведучий згадав, коли йому доводилося застосовувати фізичну силу

Всі знають Євгена Кошового як актора з прекрасним почуттям гумору. У дитинстві Женя міг не лише весело пожартувати, а й стукнути. Хоча траплялося це рідко.

– Я як хлопчик, батьків якого знало все місто, намагався не часто брати участь у бійках, – згадує актор. – Але самі розумієте, в промисловому місті існують моменти, коли пацани б'ються. Переважно мої «махачі» відбувалися десь з восьмого по дев'ятий клас. Пам'ятаю, сміялися ми якось із хлопцями, один пацан сказав нам, мовляв, не з того регочемо, і все – зав'язалася бійка.

На шоу Нового каналу «Суперінтуіція» ведучому Improv Live Show довелося стати «хлопчиком для биття». Майстер східних єдиноборств викликала Женю на куміте – спаринг у карате.

– Коли перед вами стоїть чемпіон світу з карате – неважливо, відпрацьовує він на вас удари чи просто стоїть – вже страшно, – усміхається Євген Кошовий. – Дякувати Богу, дівчина гарна попалася.

Страшно було не лише Жені. Каратистка хвилювалася за здоров'я актора не менше.

– Не хотіла в жодному разі вдарити Євгена або зробити йому неприємно, – зізнається Анжеліка Терлюга. – Боялася, що випадково можу його зачепити. Він дуже сміливий. Але я б теж злякалася, якби на мені демонстрували прийомчики.

Обійшлося без жертв! Дівчина просто помахала ногами перед обличчям актора. Неушкоджений, але вельми переляканий Женя вирушив догравати гру.

«СуперІнтуїція» – щосереди о 19:00 на Новому каналі.