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"Страшна як атомна війна": Регіна Тодоренко поскаржилася на тяготи материнства

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.09.2019 - 09:52
"Страшна як атомна війна": Регіна Тодоренко поскаржилася на тяготи материнства
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

У синочка зірки почали різатись зубки

Молода мама Регіна Тодоренко не раз скаржилася шанувальникам на складності свого нового статусу – з появою улюбленого синочка Михайлика, або як вона його ще називає – Майкла, її життя буквально перекинулося з ніг на голову. Телеведуча звикла до хронічного недосипання і непростих перельотів з малюком, а для зручності хлопчика навіть спеціально обладнала для нього гримерку-дитячу. Втім, тепер молодій мамі довелося зіткнутися з новою проблемою – у Міші почали різатися зубки.

Про те, що цей природний процес став для зірки "Орла и Решки" справжнім випробуванням, вона розповіла в сторіз Instagram. Регіна повідомила, що хронічно недосипає, а щоб приховати сліди втоми, їй довелося скористатися Instagram-маскою.

"Страшна як атомна війна, тому що не спала ж п'ять днів. У нашого сина йдуть зуби", - заявила вона на камеру і додала хештег "зуби Майкла".

&quot;Страшна як атомна війна&quot;: Регіна Тодоренко поскаржилася на тяготи материнства

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Я тільки одного не розумію: чому Влад виглядає добре? Адже він теж не спить п'ять днів? У чому підступ: чому мені треба робити маску в Instagram, а йому – ні", - поцікавилася Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про тотальну нестачу сну – синок відпочиває разом з батьками на одному ліжку, тому вони не можуть як слід виспатися. Також телеведуча намагається поступово привчати малюка до самостійності, але часом їй не вистачає терпіння.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко привітала рідну Одесу з Днем міста. Телеведуча опублікувала серію знімків з сином Михайлом на центральній вулиці. До речі, кадри були зроблені цього літа під час одеських канікул зірки.

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