Дивні ритуали: учасники Нацвідбору на Євробачення представили загадковий кліп

Braii - Maybe

Під час другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019, який відбудеться вже 16 лютого, виступить також група Braii з піснею "Maybe". Вони вже презентували кліп на нову композицію.

Сумний шарм фільму Кустуріци "Арізонська мрія", джипсі-естетика і стиль бохо — Braii презентують відео на конкурсну пісню "Maybe". У поетично-драматичних декораціях циганського табору композицію представила режисер Таню Муіньйо.

"У Braii є пісня "City of Nothing", в якій Оксана називає себе gipsy king. Мені одразу запам'ятався цей образ. Ми вирішили втілити його в новому відео", — каже Таню.

За словами самої фронтвумен Braii, "Maybe" — це пісня про простір варіантів, де одна випадкова дія може змінити все твоє життя. Тема фаталізму знайшла продовження і в кліпі. За сюжетом героїню Оксани збирають на якусь ритуальну церемонію. Але на яку саме, глядач дізнається тільки в самому кінці.

Відео до "Maybe" — це не перший досвід співпраці Braii и Таню Муіньйо, відомої по роботі з MONATIK, Время и Стекло, NK і LAYAH. Таня і Оксана — давні подруги. Муіньйо — найщиріший фанат творчості Braii. Раніше вона вже знімала відео до синглів "On The Bottom" та "City Of Nothing".

Нагадаємо, "Maybe" — перший сингл з дебютного альбому групи, реліз якого запланований на осінь 2019 року. Крім того, саме з цією піснею Braii візьмуть участь у Нацвідборі на Євробачення 2019. Другий півфінал конкурсу відбудеться в суботу, 16 лютого.

