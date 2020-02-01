ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.02.2020 - 15:21
Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка не втрачає нагоди показати свою шикарну фігуру

Світлана Лобода насолоджується довгоочікуваним відпочинком на березі океану - співачка то і справа ділиться в мережі барвистими відпускними фото, проте локацію воліє не розкривати. Зірка проводить канікули разом з коханими доньками Євою і Тільда і нещодавно зворушила шанувальників неймовірно ніжним фото з дівчатками. Не забуває вона й демонструвати свою фігуру, а заодно і колекцію купальників - де ще, як не в райському містечку!

На опублікованому в Instagram новому знімку Світлана відображена на березі океану. Артистка позує на білосніжному піску в чорному бікіні, показуючи свої спокусливі вигини і довгі стрункі ноги у всій красі.

Як завжди, на ній можна помітити сонцезахисні окуляри і багато трендових прикрас.

"Вираз обличчя жінки набагато важливіше її одягу", - глибокодумно зазначила Лобода.

Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами

Подивитися гаряче фото Лободи повністю можна тут

Шанувальники співачки не пропустили нагоди в черговий раз захопитися її формами і засипали Світлану захопленими відгуками.

  • Всі люди як люди а ти супер зірка
  • Фігура
  • ну шо ж ви така ідеальна
  • Ідеальне тіло
  • Красива жінка
  • Ну дуже красиво
  • Ви ж наша красуня. Фотка вогонь
  • Сама досконалість!!! Чарівна!!!
  • Світлана ,поділіться радою - як отримати такий живіт
  • Ідеальна. Ноги від вух!
  • Так, Це Точно. Стільки Пристрасті І Вогню
  • Так з приводу одягу Ви взагалі не заморачиваетесь

Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлана Лобода у крихітному спокусливому бікіні показала фігуру на пляжі і не встояла перед спокусою скупатися в океані.

Сім'я красунь: Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими донечками Світлана Лобода похвалилася сталевим пресом і розкрила секрет стрункості
Новини України Лободафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся