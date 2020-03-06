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Стильний символізм: Меган Маркл нарешті перестала ворогувати з Вікторією Бекхем

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2020 - 17:31
Стильний символізм: Меган Маркл нарешті перестала ворогувати з Вікторією Бекхем
Вікторія та Девід Бекхем (фото: instagram/victoriabeckham)

Меган Маркл і принц Гаррі дали зрозуміти, що вони хочуть зберегти відносини з подружжям Бекхемів

Меган Маркл і Вікторія Бекхем здружилися після переїзду голлівудської актриси в Великобританію і отримання нею нового статусу герцогині Сассекської. Після весілля з принцом Гаррі в травні 2018 року і остаточного переїзду в Лондон підприємлива Меган почала налагоджувати зв'язки. У число її найближчих подруг буквально відразу ж увійшла дизайнер Вікторія Бекхем. Чому також сприяла давня дружба принца Гаррі і Девіда Бекхема. Однак близько півроку тому між Меган і Вікторією виникли серйозні розбіжності, які також відкинули тінь на дружбу Гаррі і Девіда. Після сенсаційного візиту герцогів Сассекських в Лондоні 5 березня британські ЗМІ припустили, що тривалій ворожнечі прийшов кінець.

За словами різних джерел в британських ЗМІ, розлад у дружніх відносинах між іменитими сім'ями стався через Маркл. Меган звинуватила знайому в тому, що та, нібито, стала поширювати особисту інформацію про життя герцогів Сассекських та інших членів монаршої родини. Меган припустила, що саме Вікторія є одним із тих самих горезвісних "інсайдерів" деяких впливових таблоїдів в Британії.

Справа в тому, що журналісти і папараці якимось чином дізналися, які салони краси відвідує Меган Маркл. А рекомендувала майстрів колишній голлівудській актрисі саме Бекхем! Що і посіяло зерно підозр у Меган. Тоді вона попросила Гаррі особисто розібратися в ситуації.

Девід Бекхем був ображений таким припущенням з боку Меган. І як результат екс-футболіст посварився з принцом Гаррі. Останній, само собою, залишився на боці своєї дружини.

«Вікі виявилася пригнічена, коли це сталося, — наводить видання Closer magazine слова свого інсайдера. — Вона і Девід були шоковані і ображені».

Все це призвело до того, що Вікторія стала серйозно переживати за свою репутацію. Адже одяг бренду Victoria Beckham носять багато представників монаршої родини Великобританії. Та інші впливові персони цієї країни.

Стильний символізм: Меган Маркл нарешті перестала ворогувати з Вікторією Бекхем

Вікторія і Девід Бекхем з сином Брукліном (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Конфлікт вирішився лише нещодавно. Нещодавно в одному з інтерв'ю футболіст офіційно заявив, що вони з дружиною "поважають і цінують онука королеви Єлизавети II". Девід висловив слова підтримки рішенню герцогів відректися від королівських обов'язків. Таким чином журналісти могли упевниться, що більше ні Девід, ні Вікторія не ображаються на Сассекських.

Тепер настала черга Меган і Гаррі зробити важливий крок на шляху до примирення.

Нагадаємо, що на урочисту церемонію вручення премії фонду Endeavour Fund в Лондоні Меган Маркл прийшла в небесно-блакитній сукні-футлярі від Victoria Beckham. Один з найвдаліших своїх образів Маркл доповнила темно-синіми човниками від Manolo Blahnik і клатчем Stella McCartney.

Стильний символізм: Меган Маркл нарешті перестала ворогувати з Вікторією Бекхем

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram/kensingtonroyal)

Вибір наряду герцогині Сассекської став таким собі "стильним повідомленям" журналістам. Таким чином Меган дала зрозуміти, що має намір зберегти теплі стосунки з колишньою "перчинкою".

Так що тепер Меган Маркл і Вікторія Бекхем перестануть бути "топ-слухом" місцевих ЗМІ.

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