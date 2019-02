Стильна Тіна Кароль в образі від українських дизайнерів полонила мережу

Шанувальники співачки прийшли в захват від її лаконічного стилю

Украинская поп-дива Тина Кароль, которая покорила сеть мечтательным фото у зеркала, вызывает фурор не только благодаря своему творчеству, но и безупречному вкусу в выборе нарядов, которые идеально подчеркивают ее достоинства. Очередным модным аутфитом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Артистка позирует сидя на стуле в бандажной майке с замком горчичного цвета от бренда FROLOV, юбке оригинального кроя небесно-голубого цвета от flow the label, а на спинке стула висит наброшенный черно-белый пиджак в полоску от Six. Тина дополнила look прозрачными туфлями на каблуке. Макияж и укладка были традиционными и лаконичными – естественные локоны, красная помада и пастельные тона теней.

Поклонники пришли в полный восторг от увиденного и не стали скупиться на комплименты в адрес своей любимицы.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Наша красавица", "Вау, какая шикарная", "Женственная, красивая, шикарная, идеальная", "Нереально круто!", "Невероятно красива", "Желтый цвет к лицу", "Необычно, креативно, интересно", "Самая эстетичная", "Это искусство", - писали восхищенные фолловеры.

