Стильна Леся Нікітюк приїхала в Берлін з важливою місією

Телеведуча вийшла у світ в елегантному комбінезоні

Популярная телеведущая Леся Никитюк заинтриговала поклонников кадрами из Берлина, объявив, что отправилась в Германию с очень важной миссией. Позже она рассекретила свои планы и продемонстрировала, чем занималась в европейской столице в "историях" Instagram.

Леся не удержалась, чтобы не пройтись по магазинам и показала поклонникам ассортимент немецких бутиков. Вечером она предстала перед поклонниками в подчеркнуто элегантном образе - на ведущей идеально сидел черный лаконичный комбинезон. Макияж звезды был торжественным, но не броским.

"Я уже преобразилась. В Берлине очень крутое мероприятие, соберутся все звезды мирового балета. Из Украины пригласили только Екатерину Кухар и меня. Катя будет выступать, я буду хлопать", - рассказала Леся, позже показав красноречивую вывеску с надписью Grand Gala.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Шоувумен похвасталась также стильным приглашением от спонсора вечера Chopard, которое шло вместе с букетом роз и подарками от бренда.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Также Леся показала саму церемонию награждения и сделала фото с Екатериной Кухар и ее мужем, которые в этот вечер выступали на сцене.

Фото: Леся Никитюк, Екатерина Кухар и ее муж (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, ведущая не упустила возможности побывать на афтепати, где собрались мировые знаменитости и знаковые фигуры балета.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк объявила о расставания со своим женихом, который также являлся ее соседом. Похоже, разрыв был болезненным для телеведущей и она даже на непродолжительное время пропала из соцсетей.

К слову, Леся Никитюк показала, как восстанавливает кожу с помощью маски зеленого цвета, оригинально прокомментировав косметологические процедуры.

Кстати. Леся Никитюк в эффектной кожаной мини-юбке опубликовала совместное фото с Сергеем Притулой, собрав богатый "урожай" комплиментов.

Видео: РБК-Украина