ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стиліст "злив" фото Кім Кардашьян без фотошопу: незграбний момент

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 19:45
Стиліст "злив" фото Кім Кардашьян без фотошопу: незграбний момент Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Анна Кисельова

Відома американська модель, модний инфлюенсер і телезірка 40-річна Кім Кардашьян, яка нещодавно подала на розлучення з Каньє Вестом, стала предметом жартів в соцмережах. Втомлена знаменитість заснула в кріслі у перукаря з відкритим ротом.

Фотографія з'явилася в Instagram-акаунті її косметолога Кріса Еплтона.

На знімку знаменитість сидить із закритими очима на чорному шкіряному кріслі, закинувши голову на його спинку. Асистент Еплтона тримає в руці волосся Кардашьян, а сам стиліст позує за її спиною.

"Люблю тебе, Кім", – підписав він публікацію.

Стиліст &quot;злив&quot; фото Кім Кардашьян без фотошопу: незграбний момент

Кім Кардашьян заснула у свого стиліста (фото: instagram.com/chrisappleton1)

Сама Кім в коментарях до фотографії жартома написала, що ненавидить свого стиліста.

"Я тебе ненавиджу!!! LOL. Ти мене вимотав!" – прокоментувала зірка.

Стиліст &quot;злив&quot; фото Кім Кардашьян без фотошопу: незграбний момент

Кім Кардашьян відповіла своєму стилісту (скріншот: instagram.com/chrisappleton1)

Фотографія стала вірусною та швидко розлетілася мережею.

"Перетрудилася, найзайнятіша людина у світі", "Єдине фото Кардашьян без обробки", "Скоро на тебе потече її слина", "Вона навіть коли спить з відкритим ротом – все одно гарна. Як їй це вдається?", "Страшно за муху, яка може залетіти", – жартують в коментарях юзери.

Раніше Кім показала нове фото молодшого сина від Каньє Уеста - Псалма. Хлопчик, якому в травні виповниться 2 роки, вже стає справжньою зіркою мережі, судячи з відгуків на його знімки.

До цього Кім Кардашьян поділилася гарячими фото з пляжу, які зробила разом із сестрою Кортні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу фото Кім Кардашян фотошоп
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні
Степанов назвав штами коронавірусу, які лютують в Україні