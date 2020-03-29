Без сорому: Бен Аффлек з молодою коханкою підкорили романтикою на людях

Бен Аффлек (фото: instagram.com/benaffleck)

Закохані не можуть приховувати почуттів

Бен Аффлек і Ана де Армас продовжують проводити час разом. Днями пара була помічена під час прогулянки в престижному житловому районі Пасифік Палісейдс, який знаходиться в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. 47-річний Аффлек і 31-річна Ана перебувають у романтичних стосунках і папараці змогли зафіксувати їх під час поцілунку. Зазначимо, що незважаючи на домашню самоізоляцію, парочка щодня вигулює чарівного собаку. Але найголовніше, що закохані не соромляться демонструвати свої пристрасні почуття на публіці. Навіть знаючи, що їх всюди підстерігають вуличні фотографи.

Чергова безтурботна прогулянка закоханих поблизу будинку в спорожнілому Лос-Анджелесі подарувала папараці серію романтичних фото акторів. І до речі, на цей раз вони більш виважено підійшли до вибору образів для прогулянки. Актор фільму «Поза грою» був одягнений у сірий піджак, синю сорочку та джинси. Образ довершувала бейсболка з яскравим символом бейсбольної команди «Бостон Ред Сокс», яка базується в рідному місті Бені — Бостоні, штат Массачусетс. Тим часом актриса картини «Дістати ножі» була вдягнена в тон своєму нареченому. На ній був одягнений оксамитовий бордовий бомбер з вишивкою на рукавах, укорочені джинси і білі кросівки.

Скріншот поста: instagram.com/anadearmasmexico

Джерело раніше повідомляло виданню інтернет журналу PEOPLE, що минулої зими у пари був «швидкоплинний зв'язок» під час зйомок їх нового трилера «Глибока вода».

«Одразу була помітна «хімія» в їх відносинах», — сказало джерело про Аффлека і де Армас, які зіграли любовну пару у фільмі режисера «Фатального Потягу» Едріане Лайні.

«Бен завжди здавався дуже розслабленим і щасливим поруч з Анною, але в той же час він не подавав виду, що між ними з'явилися романтичні почуття. Він був зосереджений на зйомках фантастичного фільму. Він з'являвся на майданчику раніше всіх, а йшов останнім».

З тих пір як Аффлек і де Армас повернулися зі своєї романтичної поїздки в Коста-Ріку і на Кубу на початку цього місяця, їх регулярно помічають разом гуляють по вулицях Лос-Анджеласа.

Скріншот поста: instagram.com/anadearmasmexico

Нещодавно батько трьох дітей залишив кумедний коментар під постом Ани на її сторінці Instagram. Ана поділилася кількома фотографіями, які Аффлек робив для неї під час відпочинку на Коста-Ріці.

«А як же мої авторські права?» — написав Аффлек під постом Ани.

Ще до того, як ці двоє були пов'язані романтичними відносинами, володар премії Оскар говорив про своє прагнення знайти «здорові» відносини.

«Через п'ять років Бен Аффлек тверезий і щасливий, і бачиться зі своїми дітьми три з половиною дні на тиждень. А ще зробив три з чотирьох фільмів, які вони змогли оцінити по достоїнству» — говорив Аффлек в лютневому інтерв'ю Дайані Сойєр.

Нагадаємо, що актор неодноразово лікувався від алкогольної залежності. Після чого Аффлек відверто зізнався, що шукає «здорові, стабільні, люблячі і віддані відносини» зі своїми дітьми та іншими людьми.

Побажаємо акторові досягти успіху в його прагненнях.