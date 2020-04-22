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Намагаємося не зникати: солістка The Hardkiss поділилася карантинними буднями

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 17:58
Намагаємося не зникати: солістка The Hardkiss поділилася карантинними буднями
Юлія Саніна (Фото: instagram.com/the_hardkiss)

The Hardkiss продовжують готувати творчі сюрпризи

У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» солістка популярної рок-групи «The Hardkiss» Юлія Саніна розповіла, як змінилося її життя під час карантину і чи вистачає їй часу для освоєння нових хобі.

Юлія Саніна вийшла на зв’язок з ведучими програми «Ранок з Україною» Лілією Ребрик і Анатолієм Анатолічем, щоб розповісти, як проводить час на карантині. Виявилося, зірка сумлінно виконує правила карантинних заходів, при цьому їй з командою не довелося скасовувати жодних планів.

«З початку карантину ми сидимо вдома, більше місяця ми нікуди не виїжджали – все, що треба замовляємо додому, тобто сумлінно дотримуємось карантину. І, в принципі, ми як планували весною сидіти на студії, писати пісні, працювати над новим альбомом, так це і робимо. Нам пощастило, що в нас не було заплановано жодних концертів, турів, тому нічого не довелося переносити або скасовувати», – розповіла солістка гурту «The Hardkiss» Юлія Саніна в ефірі каналу «Україна».

Крім того, зірка розповіла, які нові захоплення та хобі з’явилися у неї під час карантину.

«Із нового – зайнялася своїм городом, я ж живу у приватному будинку. Посадила редьку, зелень, салат – подивимось, чи зійде. Яблуня в мене зацвіла, грушка – не вмію поки що за ними доглядати, але буду вчитися. Ніколи не думала, що буду щось саджати, а ще в планах огірочки свої. До того ж паску спекла вперше в житті», – зізналася співачка.

Та не дивлячись на нові захоплення, артистка не забуває і про творчість. Так, під час карантину гурт встиг не лише попрацювати над новим альбомом, а ще і випустити кліп, який знімали до нововведень, проте монтаж та прем’єра відбулася нещодавно.

«Мені здається, що скільки контенту – аудіо, відео, які ми випускаємо зараз, під час карантину, ми не випускали ніколи. Ми дійсно ніколи не насичували так свої місяці – документальний фільм, кліп і сингл «Гора», запустили продаж квитків на великий концерт, постійно випускаємо відео з нашого акустичного концерту, я знімаю влоги, постійно спілкуюся онлайн зі своїми підписниками в Instagram – я люблю цю мережу. Ми не зникаємо, тому що в цей час артистам бракує концертів, уваги, наших глядачів. Тому ми намагаємося не зникати: по-перше, для свого психічного стану, по-друге, для людей, щоб їм було веселіше», – поділилася Юлія Саніна в програмі «Ранок з Україною».

Нагадаємо, раніше солістка The Hardkiss відверто розповіла про пластику.

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Новини України The HARDKISSЮлия Санина
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