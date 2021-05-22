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Намагаємося, щоб дочка була з татом: колишня дружина Андре Тана розкрила деталі розлучення

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Субота 22 травня 2021 14:03
Намагаємося, щоб дочка була з татом: колишня дружина Андре Тана розкрила деталі розлучення Андре Тан з колишньою дружиною Аліною (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Марина Настевич

Колишня дружина відомого дизайнера Андре Тана Аліна Харечко, з якою вони прожили в шлюбі 9 років і ростять дочку Софію, поділилася деталями їх розлучення і розповіла, як вирішили поділити майно.

Бізнесвумен поділилася подробицями свого особистого життя в програмі "Зоряний шлях",

За озвученою дизайнером версією, причиною розставання став бізнес. Аліна з цим погодилася.

"Напевно, це правда. Тому що ми працювали разом з Андрієм 10 років. І, звичайно, ми бізнес переносили додому і обговорювали його там. Коли дві сильних людини в бізнесі зустрічаються, це досить складно. Я думаю, це причина розлучення", - поділилася екс-дружина модельєра.

Вона також додала, що вони вже півроку в розлученні.

Аліна зізналася, що з розділом майна ніяких проблем не було. Крім того, вона тільки за, щоб Тан проводив багато часу з 5-річною дочкою.

"Він залишив собі квартири, які у нього були в центрі Києва, віддав нам з Сонею будинок, і, в принципі, все чудово. Ми розмовляли з донькою, ми пояснювали. Максимально намагаємося, щоб дочка була з татом. Ось зараз я на світському заході, і він мені дозволив тут потанцювати, і подивитися концерт, а сам малює з донькою", – розповіла Харечко.

Дівчина зізналася, що її серце зараз вільне: "так, і я не збираюся його нікому віддавати. Тому що мені здається правильним проаналізувати минуле, не стрибати у відносини, зрозуміти, що було не так, в чому були помилки".

Намагаємося, щоб дочка була з татом: колишня дружина Андре Тана розкрила деталі розлученняАндре Тан і Аліна Харечко залишилися в дружніх відносинах після розлучення (фото: elle.ua)

Раніше ми публікували історію кохання Андре Тана і його колишньої дружини Аліни. Причиною розлучення, тим не менш, стали конфлікти, які виникли на тлі запуску особистого бізнесу Аліни Харечко, бренду одягу Home Wings.

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