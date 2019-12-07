"Стала лагідною і ніжною": Різатдінова зробила зізнання про людину, що змінила її життя

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка розповіла, як танець вплинув на її життя

Ганна Різатдінова після участі у проекті Танці з зірками 2019 заявляє, що танці – стали її величезною пристрастю і вона планує пов'язати з ними життя. Наприклад, гімнастку і її партнера Олександра Прохорова запрошують на різні заходи, тому вона посилено тренується і відточує майстерність. Незважаючи на тотальну зайнятість, спортсменка знаходить час для світських виходів, причому не одна. Вона зя'вляэться на різних заходах з Олександром і інтригує шанувальників висловлюваннями про їх стосунки. Ганна прийшла в студію радіостанції "Європа-плюс" і розповіла про те, як проект Танці з зірками 2019 змінив її життя, а також зробила зізнання про свго головного прихильника – сина Рому.

Так, гімнастка розговорилася про те, що мріяла потрапити в проект ще з перших сезонів, але розуміла, що їй, як її колезі і екс-учасниці шоу, гімнастці Лілії Подкопаєвої, спочатку потрібно виграти Олімпійські ігри і привезти в Україну медаль. Незважаючи на втому і щільний графік тренувань, спортсменка б, не вагаючись, взяла участь в проекті ще раз.

"Якщо мені запропонували ще 14 тижнів, я б погодилася, незважаючи на шалену втому, емоційну в тому числі. Танці – це моє життя. В гімнастиці я неї могла розслабитися. А зараз у мене розв'язані руки плюс партнер, який надихає", - зазначила Ганна.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Найголовнішим шанувальником мами виявився дворічний син гімнастки Роман. Хлопчик навіть одного разу вийшов до неї на паркет.

"Йому два роки. Коли я виступала на початку ефіру, він встигав подивитися, адже Рома в десять вже лягає спати. На один з ефірів він прийшов і навіть вийшов на паркет і подарував мені квіти. Він – мій головний вболівальник і дуже пишається мамою", - розповіла Різатдінова.

Народження сина змінило її суворий і цілеспрямований характер. "З появою Роми я стала більш ласкава, ніжна і велелюбна", - зізнається гімнастка.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка також відповіла на бліц-запитання ведучої. З'ясувалося, що Анна щиро вірить у справжнє кохання, а також слідує прикметам, витрачає гроші на дрібничкиі навіть вставала вночі, щоб здійснити набіг на холодильник.

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова розповіла, як складалися стосунки на проекті з переможницею Танців з зірками 2019 Ксенією Мішиною.