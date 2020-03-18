Стала відома дата прем’єри нового реаліті «Любий, ми переїжджаємо» на каналі «1+1»

Фото: 1+1

У понеділок, 23 березня, о 11:20 на каналі «1+1» відбудеться прем’єра реаліті «Любий, ми переїжджаємо» - відомого американського проекту, який в оригіналі має назву «House Hunters»

Нове розважальне реаліті-шоу «Любий, ми переїжджаємо» стане для глядачів цікавою пригодою у найрізноманітніших куточках світу, які можна відвідати, не виходячи з дому.

За сюжетом програми герої – подружжя, закохана пара чи родичі – шукають собі нове житло та звертаються за допомогою до агента з нерухомості. Хтось вирішує відпочити від галасу великого міста та мріє оселитися у затишному будинку, насолоджуючись природою Альпійських гір. Комусь запропонували нову роботу, і йому доведеться звикати до нового ритму життя у квартирі багатоповерхового будинку европейського міста.

Помічниками при виборі ідеального житла стануть місцеві агенти з нерухомості, які не лише пропонуватимуть парам будинки чи квартири відповідно до бюджету, а й розкажуть про усі тонкощі та особливості проживання у тій чи іншій місцевості. Пара матиме змогу розглянути три запропонованих варіанта та обрати собі оселю, яка найбільше задовольняє їхні потреби.

У кожного героя своя історія та своє бачення ідеального помешкання. В одному з випусків програми глядачі спостерігатимуть за тим, як молоде подружжя Боб та Джен вирішують переїхати з Бостона до Амстердама, бо чоловік вирішив очолити кампанію зі створення взуття для активного життя: «Я сидітиму вдома, поки чоловік працюватиме, тому хочу квартиру у зручному районі. Для мене гарне розташування є дуже важливим фактором. І було б добре, аби квартира була повністю вмебльована, адже ми нічого не перевозили з собою», - зізналася Джен.

Також в одному з епізодів програми пара Джонатан та Ліза з Каліфорнії змінюють місце проживання через те, що чоловіку запропонували роботу на заводі вин у Великобританії. Тож вони вирішили змінити теплий і помірний американський клімат на мінливу погоду європейської країни, аби розпочати нове життя разом. З надією здобути успіх у новому місці вони здолають 8 000 км через Антлантику до Східного Суссексу та обиратимуть там будинок своєї мрії: «Ми шукаємо будинок, у якому є три спальні, дві ванні кімнати і сад для собаки. Хочемо, аби він був у знаменитому англійському стилі, вже готовий до проживання і, бажано, біля моря, щоб це нагодувало Каліфорнію», - висловили свої побажання герої агенту з нерухомості.

Часто бюджети і бажання героїв не співпадають, тож їм доводиться йти на компроміси не лише з ріелтором, а й зі своєю половинкою. Глядачі телеканалу спостерігатимуть ще й за тим, як домовляються між собою пари, враховуючи бажання один одного, та на які хитрощі здатні закохані жінки, аби переконати чоловіка обрати дім своєї мрії. Герої програми «Любий ми переїжджаємо» матимуть змогу або орендувати житло, або придбати у власність. Також глядачі дізнаються як облаштувалися герої після того, як зробили свій вибір та переїхали до нового помешкання, розкажуть на які звершення здатен надихнути будинок, і як незначні зміни в інтер'єрі можуть перетворити звичайну квартиру в оселю, про яку ви завжди мріяли.

Дивіться розважальне реаліті-шоу «Любий, ми переїжджаємо» з понеділка по п’ятницю о 11:20 на каналі «1+1» та подорожуйте найкрасивішими куточками світу не виходячи з дому.