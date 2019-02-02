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Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.02.2019 - 11:33
Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Про швидке заміжжя свідчить обручка

Відома українська співачка Ані Лорак нещодавно офіційно розлучилася з ресторатором і бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Через добу артистка поділилася щасливим знімком на тлі засніженого лісу. Примітно те, що у співачки на безіменному пальці правої руки красується золоте кільце. Артистка поки ніяк не коментує знімок. Фотографія опублікована в соціальній мережі Instagram.

Артистка написала до знімка лаконічний підпис: "Настрій дня".

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкоюВідразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Скріншот поста облікового запису instagram.com/anilorak

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Ані Лорак з кільцем на безіменному пальці (фото: instagram.com/anilorak)

В коментарях не обійшлося без співчуття артистці, яка днями пережила розлучення. Користувачі бажають здобути співачці сімейне щастя, а деякі припустили, що вона вже його знайшла.

"Красуня, ти молодчинка, що розлучилася! Краще бути однією і себе поважати! А на твої принади швидко знайдеться новий чоловік, я впевнена! Щиро бажаю взаємності з новою людиною!", "На правій руці перстень?)", "Нарешті розлучилася", "Створюєш ілюзію щасливої жінки. А на душі кішки шкребуть", - висловили свою думку фанати.

Багато інших почали буквально засипати артистку компліментами.

"Краса у всьому!", "Ви прекрасні", "З новим життям! Щастя вам!!! Ви приголомшлива!!!", "Чудове фото!", "Просто казкова, так багато всього красивого...", - пишуть шанувальники артистки.

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Відразу заміж: Лорак після розлучення похвалилася новою обручкою

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що раніше відомий продюсер висловився про розлучення Ані Лорак.

До цього ми писали, що брат Ані Лорак розповів подробиці її розлучення.

Відео: РБК-Україна

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