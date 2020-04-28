Спортивна родина: Ешлі Грем показала, як вони з чоловіком тримають себе у формі

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель записала навчальне відео

Ешлі Грем – велика любителька йоги. Дівчина не пропускає і дні тренувань, часто публікуючи свої заняття в особистому мікроблозі. Цього разу вона взяла участь в незвичайному проекті. Вона вирушила на онлайн-заняття до свого тренера. А пізніше додала 20-хвилинний ролик собі на сторінку. Цікаво, що компанію їй склав і чоловік – Джастін Ервін. Чоловік пишнотілої красуні раніше ніколи не з'являвся в подібних зйомках, а тому відео вийшло пізнавальним і кумедним.

Ешлі з чоловіком займається йогою (фото: instagram.com/ashleygraham)

Разом вони виконують різноманітні асани, сміються і просто насолоджуються часом на свіжому повітрі. Для заняття Ешлі вибрала лілового відтінку топ, який ледь стримував розкішні груди молодої мами. Сама модель кілька разів зробила акцент на цьому, жартуючи з чоловіком, що її груди занадто «пружні». У доповнення до нього вона підібрала світлого відтінку легінси з високою посадкою. Волосся для зручності модель зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила в натуральних тонах. Джастін вибрав чорну майку, вільного крою шорти і бейсболку.

Виглядала спортивна парочка просто відмінно! У своїх сторіз Ешлі підкреслила, що відео буде доступне в її IGTV. Так що всі бажаючі розім'ятися і підбадьоритися, можуть приєднатися до 20-хвилинної йога-практики.

Пара надихає мережу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що йога – одна з улюблених активностей Ешлі Грем, яка, за словами 32-річної моделі, не тільки допомогла їй залишатися зібраною і розслабленою протягом всієї вагітності. Але й допомогла тримати тіло у формі, а після – легко позбутися зайвих кілограмів. І тут головний ключ – регулярність. Так, Ешлі не переставала робити асани навіть в останній день перед появою на світ сина, вирушивши народжувати буквально з килимка.

Ще одна зірка, яка нещодавно розповіла про свій досвід йоги для вагітних – Єва Лонгорія. 45-річна актриса опублікувала відео з останнього місяця вагітності, на якому виконує вправи на гнучкість. Практика, до речі, врятувала спекотну красуню і від болю в спині, яка знайома всім майбутнім мамам.