Суцільний позитив: Лілія Ребрик босоніж станцювала "місячну ходу"

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча регулярно ділитися своїм настроєм з глядачами за допомогою танців

Телеведучій Лілії Ребрик ніколи нудьгувати на роботі, вона веде ранкові прямі ефіри на одному з українських каналів, а в рекламних паузах встигає продемонструвати розтяжку, показувати гімнастичні трюки і танцювати, про що не забуває розповідати своїм підписникам в Instagram. В цей раз Лілія вирішила здивувати своїх шанувальників "місячною ходою", яку виконала босоніж з співведучим Григорієм Германом.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ловіть порцію позитиву. Під час прямого ефіру може бути все що завгодно. Місячна хода сьогодні змусила мене частину ефіру відпрацювати босоніж. І, скажу Вам, це особливий кайф! Може, так і працювати? ...)))))))) Хочеться уже тепла, босих ніг і морозива !!! А вам би чого зараз хотілося найбільше?" - розповіла про свої мрії Лілія.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Не секрет, що медийым персон часто доводиться працювати в туфлях на високих підборах, від яких втомлюються ноги, так що знявши незручне взуття, Лілія знову пустилася в танок. А на одному з кадрів, які телеведуча розмістила в stories Instagram фотограф відобразив її у такому високому стрибку, що здається, що Лілія зависла під стелею.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники подякували Ребрик за позитив, який вона дарує і побажали їй гарного дня.

"Ви чудові та веселі!!! Всього найкращого вам" - kachur_sofiia

"Ліля, яка ж ви розумниця, красуня, суцільний позитив" - tatyana_teya

"Працюйте босоніж, бо стільки годині в туфлях) А мені найбільше хочеться знову піти в театр на виставу з Вашою участю або побачити Вас" - katia_zharonina

"Лілія, ви дуже-дуже красиві" — brega_nadiia





Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Але не тільки на роботі Лілія шукає позитивні моменти, вона також іноді показує своє сімейне щастя. За словами телезірки, найрадісніші моменти, коли вона може насолодитися не таким раннім, як звичайно ранковим пробудженням (Лілія встає на роботу в 4 ранку) і провести годинку-другу всією сім'єю в ліжку. Не так давно вона поділилася таким милим знімком сімейної ідилії.

А ще Лілія Ребрик з гордістю показала досягнення старшої доньки Діани, яка брала участь у танцювальному конкурсі.

Не соромиться двічі мама Лілія Ребрик продемонструвати свою струнку фігуру і спокусливі ніжки.