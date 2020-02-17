Спіймати Кайдаша: Віктор Жданов розповів про серіалі і свого персонажа

Віктор Жданов і Антоніна Хижняк (фото: СТБ)

Актор зазначив, що серіал приваблює своєю простотою і душевністю

2 березня о 20:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу «Спіймати Кайдаша» за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я» і за сценарієм українського драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашів ви точно не бачили! Один з головних героїв проекту Віктор Жданов, який виконав роль глави родини Омелька Кайдаша, поділився враженнями про персонажа.

«Для мене Омелько дуже комічна людина зі своєю драматичною історією. Кожен буде робити свої висновки, подивившись наш серіал. Мені він подобається тим, що він дуже простий. Зі своїм болем, любов'ю до життя, дружиниі дітей. Він дуже колоритний, хороший персонаж. Мені б хотілося, щоб люди дізналися себе в ньому. А в ньому дуже багато всього: доброта, простота, алкоголізм і білочка, яка постійно приходить. Питання, яке виникло у мене й виникне у глядача: «Чому з ним це сталося? Чому все це з'явилося?» Не буду відповідати на це питання заздалегідь. Але сподіваюся, це спонукає людей переглянути свій спосіб життя і історію. Думаю, для цього і написаний цей персонаж».

Віктор не приховує, що перечитував повість перед зйомками. «Звичайно, це шкільна програма. І всі ми читали «Кайдашеву сім'ю». Але школа – це школа. Інше мислення, ти молодий, зайнятий іншими речами, тобі все одно на такі твори. Вже іншими думками я перечитував, коли запропонували роль», - ділиться Віктор.