Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

При цьому на фото Маша Полякова грайливо посміхається в камеру
Донька Олі Полякової ледь не щодня балує багатотисячну аудиторію шанувальників новими постами. Зазначимо, що 14-річна Маша Полякова розвивається на даний момент у ролі блогера (у дівчини понад 116 тис. підписників у мережі instagram). При цьому сама "Королева ночі" неодноразово повторювала - їй дуже подобається, що у її дочки є комерційна жилка, і вже у свої 14 років Маші вдається непогано заробляти на блозі.
Крім того, старша донька української виконавиці також пробує себе в ролі моделі. Нагадаємо, що цього літа Полякова-молодша була однією з учасниць модельного табору в Греції. До речі, наставницею Маші і інших дівчаток виступила українська топ-модель Алла Костромічева. Не дивно, що останнім часом Маша влаштовує собі різні стильні фотосесії.
На останніх фото донька співачки подарувала шанувальникам щиру посмішку. Дівчина позує в теплому кашемировом светрі, а також трендової спідниці з анімалістичним принтом. З аксесуарів - масивні золоті сережки.
Проте найбільше підписників Маші заінтригувала підпис до фото.
"Скажіть, а у вас є кохана людина?" - цікавиться Полякова-молодша.
Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Зазначимо, що навесні цього року в мережі активно обговорювали хлопця дочки Полякової. Хлопець Маші Полякової був її однолітком, ім'я - Максим. Раніше юнак говорив, що вони з Машею знають один одного давно - з першого класу.
"Отже, ми з Машею колишні однокласники, знайомі з першого класу. І до четвертого класу вчилися разом, після цього я пішов в іншу школу. Але все одно ми іноді гуляємо і проводимо час разом", - зазначив він.
Проте з часом "любовна історія" Маші Полякової "затихла". І на даний момент поки невідомо, чи є у дівчини хлопець.
А ось шанувальники Маші поспішили прокоментувати її нові фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova
Нагадаємо, раніше дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям.