ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 11:41
Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При цьому на фото Маша Полякова грайливо посміхається в камеру

Донька Олі Полякової ледь не щодня балує багатотисячну аудиторію шанувальників новими постами. Зазначимо, що 14-річна Маша Полякова розвивається на даний момент у ролі блогера (у дівчини понад 116 тис. підписників у мережі instagram). При цьому сама "Королева ночі" неодноразово повторювала - їй дуже подобається, що у її дочки є комерційна жилка, і вже у свої 14 років Маші вдається непогано заробляти на блозі.

Крім того, старша донька української виконавиці також пробує себе в ролі моделі. Нагадаємо, що цього літа Полякова-молодша була однією з учасниць модельного табору в Греції. До речі, наставницею Маші і інших дівчаток виступила українська топ-модель Алла Костромічева. Не дивно, що останнім часом Маша влаштовує собі різні стильні фотосесії.

На останніх фото донька співачки подарувала шанувальникам щиру посмішку. Дівчина позує в теплому кашемировом светрі, а також трендової спідниці з анімалістичним принтом. З аксесуарів - масивні золоті сережки.

Проте найбільше підписників Маші заінтригувала підпис до фото.

"Скажіть, а у вас є кохана людина?" - цікавиться Полякова-молодша.

Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що навесні цього року в мережі активно обговорювали хлопця дочки Полякової. Хлопець Маші Полякової був її однолітком, ім'я - Максим. Раніше юнак говорив, що вони з Машею знають один одного давно - з першого класу.

"Отже, ми з Машею колишні однокласники, знайомі з першого класу. І до четвертого класу вчилися разом, після цього я пішов в іншу школу. Але все одно ми іноді гуляємо і проводимо час разом", - зазначив він.

Проте з часом "любовна історія" Маші Полякової "затихла". І на даний момент поки невідомо, чи є у дівчини хлопець.

А ось шанувальники Маші поспішили прокоментувати її нові фото:

  • “Ти з кожним днем краще і краще!!! Неймовірна!!! Успіху тобі у всьому!!!"
  • “Ти дуже гарна, я бажаю тобі щоб всі твої мрії збулися. Ти дуже велика молодець"
  • "Був, але виявилося що у нього немає на мене часу"
  • “Красуня! На другій фотці взагалі не впізнала"
  • "Маша супер красоточка"
  • "Капець відразу навіть і не зрозумів що це ти, круто виглядаєш"
  • "Дуже красива, не квапся дорослішати"
  • "Фото просто вогонь"

Не квапся дорослішати: дочка Олі Полякової заінтригувала питанням про коханого

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, раніше дочки Олі Полякової вразили модним дефіле в блискучих міні-сукнях і з розпущеним волоссям.

Українська Леді Гага: Оля Полякова в сітчастих колготках і боді "запалила" паркет Танців з зірками "Це жах": Оля Полякова розповіла, чим обернувся подарунок доньці на День народження
Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся