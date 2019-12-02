Дякую за чесність: Потап раптово душевно звернувся до колишньої дружини

Потап з колишньою дружиною і сином (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Продюсер звернувся до колишньої дружини зі сторінки в Instagram

Потап став справжнім тріумфатором премії M1 Music Awards. Ще б! Адже його підопічні, група "Время и Стекло" відхопили відразу три статуетки - Гурт року, Пісня року, Фаворит року. Крім того, дві нагороди відвезла додому дружина продюсера Настя Каменських, а одну з них репер отримав замість неї, адже співачка помчала на прямий ефір "Х-фактора". Примітно, що на церемонії Потап охоче позував в компанії колишньої дружини і ділового партнера, продюсера Ірини Горової, а підтримати зіркових батьків прийшов їх син Андрій і прийомна дочка репера, Наташа Горова. Ще одним приводом звернути до своєї творчої сім'ї для продюсера став ювілей його вихованців – гурту "Время и Стекло". З цього приводу він написав розгорнутий пост в Instagram, де душевно звернувся до екс-дружини.

Репер розповів, що рівно 9 років тому в українському шоу-бізнесу з'явився гурт, якому судилося пройти непростой творчий шлях, щоб блищати на музичному Олімпі країни. Величезну роль в цьому зіграла колишня дружина Потапа, а також вся команда їх лейблу Мozgi Еntertainment.

"Сьогодні, рівно 9 років тому, в одному з київських клубів пройшла презентація проекту під дивною назвою "Время и Стекло". Я завжди знав, що ці три слова підкорять країни і міста, змінять хід музичної історії, стануть лідерами думок десятиліття, але щоб НАСТІЛЬКИ! Моя любов до Позитиву і Наді Дорофєєвої воістину безмежна, я вчуся у них кожен день і вітаю їх з неймовірною радістю, тому що вони перетворилися з "а хто з вас час, а хто з вас скло?" в "будь ласка, хоч один квиток на "Vislovo"!" - з гордістю написав Потап

"Величезне спасибі, Горовий Ірині, яка завжди вірить у вас, за відданість гурту, за чесність і постійний upgrade себе і нашої компанії, величезне спасибі мамам, нашому @mozgientertainment і @mozgi_group і звичайно ж Фанам! Це ваші 9 років! Це ви прожили їх разом з нами пройшли цей вже не маленький шлях і ми розспиаємося у вдячності Вам! Спасибі вісловці! P. S. До 2020 року, у ювілейний рік для гурту "Время и Стекло", вас чекає дещо дивне! Запасайтеся терпінням і готуйтеся, казка переходить в нову фазу!" - пообіцяв він.

До речі, Ірина Горова опублікувала кілька фото, на яких позує в компанії колишнього чоловіка.

Потап з колишньою дружиною, сином і своїми підопічними (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Також знімок Ірини і Потапа з'явився в сториз Тіни Кароль. Для світської події екс-дружина реепера вибрала золотисту сукню в підлогу на тонких бретелях. На червоній доріжці вона з'явилася у супроводі дітей – Наталії та Андрія.

Потап, Ірина Горова і Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, що Потап показав фотопрогулянку зі стильним сином Андрієм.