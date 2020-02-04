Рятувальниця Малібу: Леся Нікітюк в купальнику вбила формами фітнес-моделі

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала на піщаному березі в монокіні

Леся Нікітюк провела зимовий відпустку інтенсивно і насичено – вона встигла покататися зі снігових схилів в Буковелі і позасмагала під палючим сонцем в Абу-Дабі. Леді Ле не пропустила можливості заінтригувати шанувальників і навіть показала "вагітне" фото в купальнику. З ОАЕ Леся вирушила в Україну і поїхала провідати батьків у Хмельницький. Нещодавно тато і мама ведучої зробили ремонт в квартирі і тепер із задоволенням приймають дочку в оновленій обстановці. Хоч Леся і повернулася на батьківщину, але вона продовжує ностальгувати за теплими краяи і показувати пікантні пляжні фото.

Так, на свіжій фотолистівці теледіва позує в ефектному кораловому купальнику - монокіні з ефектним вирізом в районі талії. Вона прикрила рукою очі від сонця. Леся позує на березі, біля самої кромки води.

"А в Хмельницькому погода розкішна. Всім гарного тижня", - залишила Леся підпис під пікантним знімком.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Повністю фото можна оцінити тут

Шанувальники одразу відреагували на ефектне фото засмаглої Лесі. Вони назвали дівчину "рятівницею Малібу" і уточнили, що вона – володарка струнких форм як у фітнес-моделі.

Леся, ви тут як фітнес-модель. Фігура і ви самі дуже гарні

Спасательница Малібу

Фітнес-модель

Вау, красуня

Класна

Ти найкрасивіша дівчина

Супер

Красуня

Гарна

Шикарно

Шикарне тіло

Богиня

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк розохотила мережу гарячим фото, в "неоновому" міні-платті, під яким не було білизни. Теледіва позувала у воді, демонструючи ідеально стрункі форми.