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Сучасна Афродіта: Настя Каменських підкорила соковитими формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.05.2019 - 09:42
Сучасна Афродіта: Настя Каменських підкорила соковитими формами в бікіні
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала свої округлості на пляжному знімку

Популярна співачка Настя Каменських не соромиться виставляти на загальний огляд свої апетитні принади – вона сміливо показує провокаційні фото в білизні і бікіні, а також любить демонструвати на камеру "попу як у Кім". Особливо "врожайним" на відверті знімки стає період відпустки, коли артистка не упускає можливості похвалитися пляжними фото в купальнику. Так, NK поєднує відпочинок і роботу в Туреччині, куди вона вирушила на травневі свята разом з Потапом, гуртом "Время и Стекло" і MOZGI, і публікує в Instagram кадри жарких фотосесій на пляжі.

Настя не втрималася і засвітила соковиті форми в чорному бікіні. Вона позує в повний зріст, відкинувши розкішне кучеряве волосся на одну сторону і притримуючи неслухняні локони рукою.

Дівчина вирішила не підписувати спокусливий кадр, а дати волю шанувальникам, які відразу ж оцінили красу знаменитості.

Сучасна Афродіта: Настя Каменських підкорила соковитими формами в бікіні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Шикарна смачна! Така, якою повинна бути дівчина!", "Чудово виглядаєш", "Диво як хороша!", "Прекрасні форми і все натурпродукт. Обожнюю вас, Настя!", "Дуже красива фігура мені дуже подобається, все натуральне", "Розумниця і молодець, подобається природа тіла, а не пластика всього тіла, ось вона природність і добре, що пишаєтеся нею", "Ви сама досконалість", "Настюша, у вас ідеальна фігура, головне тепер втримати цю красу!" - відзначали фоловери.

Нагадаємо, що Настя Каменських полонила пляжним чорно-білим кадром, на якому грайливо надуває жувальну гумку.

До слова, Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа у річницю.

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