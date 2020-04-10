Вона досконала: Алессандра Амбросіо похвалилася струнким тілом у відвертому бікіні

Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель опублікувала "гаряче" фото

Алессандра Амбросіо – велика любителька відвертих фото в купальниках – показала нове з них. Дівчина опублікувала черговий жаркий кадр в бікіні з лінії власного бренду GAL Floripa. На знімку дівчина лежить на пляжі, на тлі безкрайнього океану. Золотистий загар, точені руки, пишні груди, волосся, що розвівається на вітрі... Виглядає Алессандра чарівно. Що тут же поспішили відзначити її посідовувачі. Сама дівчина таким екзотичним фото вирішила не тільки вкотре прорекламувати свою марку, але і підняти всім настрій. «Надсилаю всім любов, позитив, сили і здоров'я», – написала вона.

Нове фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Останнім часом Амбросіо часто робить акцент на позитивних посланнях. Так, днями вона представила кілька кадрів з літньої рекламної кампанії бренду. В ньому, як завжди, взяла участь вона сама, а також інші засновниці GAL Floripa. Відео без особливого сюжету – дівчата просто кружляють і веселяться на тлі води, демонструючи свої розкішні тіла і новинки купальників – вона підписала романтично, додавши до послання особливий глибокий зміст.

Алессандра з колегами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«У світі, де все здається кінцевим, важко по-справжньому зрозуміти нескінченність. У світі, де кожна людина, здається, відділена від будь-якого іншої людини, місця і речі, може бути так складно відчути Єдність і Єдність усього життя. Все єдине. Тільки Єдність нескінченна. AS #ASTRALstyle #INFINITY», – написала Алессандра. А після додала: «Давайте ділитися і поширювати віртуальну любов, світ потребує нас. Час прийшов, богині! Давайте дбати про наших сестер і зміцнювати один одного».

Алессандра сама рекламує свій бренд (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, Алессандра проводить карантин в компанії своїх дітей – 11-річної Ані Луїзи і 7-річного Ноа. Також в сторіз знаменитої бразильської моделі часто фігурує її бойфренд – італійський бізнесмен і засновник власного бренду одягу Ніколо Одді. Заняття в самоізоляції у них найрізноманітніші: від випічки смачних десеров до створення глиняних виробів. Нудьгувати ніколи!