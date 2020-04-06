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Це точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 22:34
Це точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькою
Алессанда Амбросіо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель показала нові фото з карантину

Алессандра Амбросіо продовжує підкорювати мережу своєю бездоганною фігурою і молодим зовнішнім виглядом. Цього разу зірка зробила підбірку фото разом з обома дітьми: Анею Луїзою і Ноа. 38-річна модель опублікувала серію фото у своїх сторіз, де показала, як весело вони проводять карантин. Так, вільний час дружна сім'я присвячує купанню в басейні.

Це точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькоюЦе точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькою

Модель з дітьми на карантині (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Бразильська супермодель вибрала для басейну і засмаги вельми очікувано купальник власної марки GAL Floripa. Цього разу – темно-синій, на тонких бретеях, з куліскою. Він підкреслив всі кращі сторони фігури вічно юної моделі: залізний прес, точені руки і ноги, а також пишні груди. Доповнили образ «гарячої матусі» кілька підвісок, браслети і дрібні сережки. Волосся вона зібрала у високий пучок, а після розпустила по плечах. Аня Луїза, яка вже набирає обороти по популярності в мережі, одягла яскравий суцільний купальник з чорно-жовтим принтом.

Це точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькоюЦе точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькою

Алссандра з донькою (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Всі знімки і відео Алессанда підписала в дусі «Залишайтеся вдома», закликаючи фанатів дотримуватися правильного розпорядку. А також «Я люблю моїх малюків». Вона показала кілька кадрів, де позує з дітьми і собакою, а також сама. Виглядає спекотна красуня настільки розкішно, що її цілком можна прийняти за старшу сестру Ані луїзи і Ноа. Цей факт не раз відзначали фоловери колишнього «ангела» Victoria's Secret. Хвалити красу і бездоганний зовнішній вигляд моделі – їх улюблене заняття. Також Алессандра показала, що така форма – зовсім не результат дієт. Так, на одному зі знімків дівчина тримає в руках шматок пирога, який, скоріше за все, спекла сама.

Це точно її діти? Алессандра Амбросіо похвалилася витонченою фігурою на фото з сином та донькою

Модель не відмовляє собі в десертах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Цікаво, що цього разу в сторіз Алессадры відсутній її бойфренд – італійський бізнесмен Ніколо Одді. Скоріше з все, його не було вдома. Так як зазвичай Амбросіо не упускає нагоди показати пару романтичних кадрів зі своїм коханим.

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