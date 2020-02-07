Sonya Kay напередодні весілля присвятила своєму обранцю пісню: Дорогий, спасибі тобі!

Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Співачка також зробила зворушливе зізнання коханому

Українська співачка Sonya Kay представила нову пісню під назвою «Поринай», яку присвятила своєму майбутньому чоловікові. Це перша лірична пісня у артистки.

Режисерами лірик-відео виступили Дмитро Маніфест і Дмитро Шмурак, які у свій час співпрацювали з Олею Поляковою, групою Антитіла, TamerlanAlena і багатьма іншими.

«Наша пара довгий час приховувала стосунки, але в якийсь момент емоції настільки почали переповнювати, що почуття знайшли вихід в новій пісні. Цей трек повністю транслює моє ставлення до майбутнього чоловіка, і розповідає про любов, яка іноді з'являється раптово і захоплює твій розум. Я думаю, кожна дівчина хоча б раз в житті переживала такі емоції. Правда висловити всі почуття в одній пісні - завдання практично нездійсненне», - поділилась співачка.

Sonya Kay - Поринай

Соня також зробила анонс лірик-відео у своєму Іnstagram, де написала дуже тепле звернення до свого обранця:

«Я давно хотіла виконати ліричну пісню, але не розуміла чому не виходить. Для цього знадобилося лише зустріти потрібну людину, яка показала, що таке справжня турбота і любов. Милий, дякую тобі!»

Нагадаємо, що про заручини Sonya Kay оголосила в середині листопада. Артистка зізналася, що отримала пропозицію від коханого після п'яти місяців відносин. Зараз молода пара, яка вже майже два роки разом, готується до весілля і незабаром обіцяє поділитися деталями.