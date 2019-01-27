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"Зігрівайте посмішкою коханих": Ані Лорак поділилася зворушливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2019 - 16:43
"Зігрівайте посмішкою коханих": Ані Лорак поділилася зворушливим фото
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Також співачка залишила шанувальникам незвичайне послання

Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка раніше полонила шанувальників спокусливим образом, опублікувала новий знімок з чорно-білої фотосесії. Відповідне фото знаменитість виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Під знімком Ані Лорак залишила зворушливе послання. "Зігрівайте посмішкою коханих. У зимовий холодний вечір", - написала вона.

&quot;Зігрівайте посмішкою коханих&quot;: Ані Лорак поділилася зворушливим фотоФото: (instagram.com/anilorak/)

Користувачі не встояли перед чарівною посмішкою співачки і почали залишати схвальні коментарі під постом:

"Ваша посмішка гріє нас";

"Неймовірна";

"Яка красуня";

"Кайф";

"Завжди посміхайтеся, будь ласка";

"Красиво і зі смаком";

"Чарівна";

"Яка ви гарна";

"Богиня";

&quot;Зігрівайте посмішкою коханих&quot;: Ані Лорак поділилася зворушливим фото

Скріншот коментарів: (instagram.com/anilorak/)

Ми писали, що слухання у справі про розірвання шлюбу між співачкою і бізнесменом призначено на 31 січня у Шевченківському райсуді Києва. Відповідний документ розміщений на офіційному сайті державного органу.

До речі, під час відпочинку Ані Лорак у Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато які з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.

Відео: РБК-Україна

"Бережіть один одного": чоловік Ані Лорак залишив загадкове послання в мережі "Діва": Ані Лорак полонила шанувальників спокусливим образом
Новини України Ані Лорак
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