"Зігрівайте посмішкою коханих": Ані Лорак поділилася зворушливим фото

Також співачка залишила шанувальникам незвичайне послання
Співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка раніше полонила шанувальників спокусливим образом, опублікувала новий знімок з чорно-білої фотосесії. Відповідне фото знаменитість виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Під знімком Ані Лорак залишила зворушливе послання. "Зігрівайте посмішкою коханих. У зимовий холодний вечір", - написала вона.
Фото: (instagram.com/anilorak/)
Користувачі не встояли перед чарівною посмішкою співачки і почали залишати схвальні коментарі під постом:
"Ваша посмішка гріє нас";
"Неймовірна";
"Яка красуня";
"Кайф";
"Завжди посміхайтеся, будь ласка";
"Красиво і зі смаком";
"Чарівна";
"Яка ви гарна";
"Богиня";
Скріншот коментарів: (instagram.com/anilorak/)
Ми писали, що слухання у справі про розірвання шлюбу між співачкою і бізнесменом призначено на 31 січня у Шевченківському райсуді Києва. Відповідний документ розміщений на офіційному сайті державного органу.
До речі, під час відпочинку Ані Лорак у Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато які з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Шанувальники вже вирішили, що пара помирилася і знайшла спільну мову, але це виявилося не так.
Відео: РБК-Україна