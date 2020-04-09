Софія Єгорова запускає хвилю позитиву – прем'єра пісні "Ми є любов"

Співачка Софія Єгорова (фото: прес-служба)

Співачка заінтригувала, що працює над кількома цікавими проектами.

Співачка Софія Єгорова представляє публіці новий весняний сингл «Ми є любов». Музику для пісні написав ART DEMUR, слова – DONTSOV. Це вже друга співпраця співачки з авторами.

Пісня «Ми є любов» про кохання, довіру один до одного, емоції та щастя. Сама назва говорить за себе – «Ми є любов»! Це пісня двох половин одного цілого!

«Нова пісня «Ми є любов» – це хвиля позитиву, любові й романтичного настрою, яких нам так зараз не вистачає. У момент, коли навіть найоптимістичніша людина впадає в незрозумілий відчай, її може врятувати тільки любов і музика. І з ними ми подолаємо всі складнощі. Світ набуває нових барв, коли тебе за руку тримає кохана людина! Саме про це моя пісня», – поділилася своїми відчуттями Софія Єгорова.

Як зізналася співачка, робота над піснею тривала понад місяць на декількох студіях:

«Ми з командою шукали різні варіанти аранжувань. Коли я почула перший, то зрозуміла, що трохи інакше її собі уявляла, і ми вирішили спробувати ще варіанти. Трохи допрацювали початковий текст пісні – творчий процес був безупинним. І все це заради того, аби сингл «Ми є любов» сподобався слухачам», – розповіла Софія.

Пісня «Ми є любов» вже доступна на усіх музичних платформах.

Співачка заінтригувала, що працює над кількома цікавими проектами. Усіма подробицями, а також новими фото, порадами по догляду за собою, відео з читанням поезій та грою на фортепіано, артистка ділиться у своїх соціальних мережах. Днями Софія взяла участь у світовому флешмобі під назвою #tussenkunstquarantine #мистецтвовдома. Єгорова відтворила ніжний образ зображений на картині «Молода дівчина з глибоким вирізом і квіткою у волоссі», автора – Берти Морізо.