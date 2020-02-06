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Спокуслива Віка з неАнгелів нарвалася на критику через "невдалий" купальник

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 21:56
Спокуслива Віка з неАнгелів нарвалася на критику через "невдалий" купальник
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачку розкритикували за вибір купального косюма

Віка з групи НеАнгели влаштувала собі "розвантажувальний" місяць і провела тривалий час без соцмереж - вона зникла зі сторінки в Instagram і змусила переживати шанувальників, які звикли бачити регулярні життєстверджуючі пости від співачки. Так, артистка зізналася, що встигла побувати на Мальдівах, влаштувала собі "перезавантаження" і готова ділитися барвистими фото. Сказано – зроблено! Тепер на сторінці зірку можна побачити ефектні фотосети в купальниках, які розбурхують уяву шанувальників.

Так, на нових знімках дівчина позує у золотому купальнику – ліфі-топі і плавках з високою посадкою. На тлі яскравих і насичених природних пейзажів тропічної зелені і блакитного океану Віка виглядає дуже ефектно.

"Я здаюся! Візьміть мене в Мальдівський полон, а не в усе ось це... А як вам ця зимова вогка навколишня дійсність?" - пококетувала вона з підписниками.

Спокуслива Віка з неАнгелів нарвалася на критику через &quot;невдалий&quot; купальник

Повністю фотосет можна подивитися тут

Шанувальники дівчини прийшли в захват від її витонченої фігури, а от вибір купальника піддався критиці.

  • Дивно, як купальник може зіпсувати сприйняття такої шикарної фігури. Купальник в топку!
  • Обережно таку красу може морський цар собі забрати
  • Шикарна красуня! Фігура - немає слів!
  • Купальник жах... А Ви, як завжди, прекрасні
  • Така гарна фігура, і такі страшні купальники. Вам вони не йдуть!
  • Гарна русалонька
  • Купальник моторошний
  • Ідеальна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Віка з гурту НеАнгели демонструвала хвилюючі вигини в сріблястому монокіні.

Карколомна: Віка з НеАнгелів в прозорій сукні блиснула нескінченними ніжками Фігура мрії: Віка з НеАнгелів похвалилася ідеальними формами в "патріотичному" купальнику
Новини України Віка СмеюхаНеАнгелы
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