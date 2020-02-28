Спокуслива наїзниця: Кім Кардашьян позує в облягаючому комбінезоні верхи на коні

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка випускає нову колекцію косметики

Кім Кардашян показала перший кадр зі зйомок нової рекламної кампанії власного б'юті-бренду. 39-річна зірка позує верхи на білосніжному коні, одягнена в біле вбрання. Комбінезон з високим коміром і довгими рукавами підкреслив розкішне тіло знаменитості і зробив досить простий кадр спокусливим і незвичайним. Макіяж Кім сдедали з акцентом на губи і очі одночасно, але завдяки приглушеним відтінкам він не виглядав химерно. Волосся їй уклали нарочито розпатланим пляжними хвилями.

Нове фото зірки (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Колекція Mrs. West тепер доступна на @kkwbeauty! Я не можу дочекатися, щоб побачити всі ці красиві гламурні образи, які ви, друзі, створите з допомогою цієї колекції. Робіть покупки прямо зараз KKWBEAUTY.COM", – закликала бізнесвумен у підписі. "Королева краси!", "Приголомшлива", "Дуже красива", "Вібрації принцеси", – не можуть втриматися від коментарів фолловери Кім. Так що колекція напевно буде мати успіх. Втім, як і інші починання зірки.

Кім – відома бізнес-вумен (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, крім косметики KKW Beauty, Кім випускає парфуми KKW Fragrance, а також коригуючу білизну та одяг для дому Skims. Ще Кім заробляє на мобільній грі Kim Kardashian: Hollywood та додатку для емодзі Kimoji. Загальний рахунок знаменитої красуні оцінюється в більш ніж 350 мільйонів доларів. У минулому році Кім також активно зайнялася навчанням, щоб осягнути юриспруденцію. Зірка має намір захищати несправедливо засуджених.

До речі, за всіма цими справами Кім встигає виконувати іншу, не менш важливу роль – ідеальної мами. Так, нещодавно вона показала, як проводить час зі своїми дівчинками.