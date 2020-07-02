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Спокуслива завжди: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку з собакою в ефектному міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.07.2020 - 18:34
Спокуслива завжди: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку з собакою в ефектному міні
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Беремо на замітку образ моделі

Емілі Ратаковскі вміє привернути до себе увагу, навіть коли вирушає на прогулянку з собакою. Володарка досконалої фігури намагається підкреслити її всіма відомими їй способами. І в першу чергу в хід йдуть міні-сукні. Цього разу Емілі зупинилася на варіанті з принтом спереду і замком. В доповнення до образу вона підібрала білі кеди, вузькі сонцезахисні окуляри, браслети, не забула вона і про маску – дівчина вирішила навіть на вулиці не нехтувати своєю безпекою. Своє біляве волосся Емілі уклала на прямий проділ і розпустила по плечах.

Спокуслива завжди: Емілі Ратаковскі вирушила на прогулянку з собакою в ефектному міні

Емілі на прогулянці з собакою (фото: скріншот instagram)

Нагадаємо, модель, актриса і бізнесвумен стала блондинкою зовсім недавно. Емілі зважилася на кардинальні зміни з кольором волосся вперше в житті. Такий різкий крок змушує Ратаковскі посилено стежити за своїм волоссям – як відомо, освітлення згубно діє на пасма. Емілі змушена забезпечувати волоссю регулярний якісний догляд. І 29-річна красуня із задоволенням це робить, а також показує, як слід доглядати за локонами всім блондинкам. Вона записала відео, яке виклала у своєму блозі: Емілі демонструє, які продукти використовує. Найголовніші одиниці догляду – шампунь, кондиціонер, маска. Але на сонце дівчина напевно також не виходить без захисту.

Ратаковскі вчить доглядати за волоссям (відео: instagram.com/emrata)

До речі, новий відтінок волосся популярною в мережі дівчани припав до смаку далеко не всім її шанувальникам. Багато хто впевнений, що дівчина більш ефектно виглядає з темним волоссям. Втім, по всій видимості, зміна обумовлена контрактом з відомою маркою по догляду за волоссям. І цілком можливо, що Емілі через час повернеться до натурального кольору.

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Автор: Lite

Теги Новини України модельЭмили Ратаковски
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