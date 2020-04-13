Така ж гаряча: Емілі Ратаковскі захопила ідеальним тілом на фото з юності

Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Модель показала нове архівне фото

Емілі Ратаковскі відома своєю ефектною зовнішністю і любов'ю до провокацій в мережі. Вона обожнює показувати своє тіло у всіх ракурсах. Таким чином дівчина привернула до особистого аккаунту багатомільйонну армію фанатів. А, відповідно, і до свого бренду нижньої білизни і купальників Inamorata. Ще одна «забава» 28-річної моделі і актриси – демонструвати хейтерам, що її краса натуральна. Кращим доказом тому служать архівні фото з юності популярної інстадіви.

Архівне фото Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Так, вона вже раніше публікувала дитячі фото, на яких її губи такі ж пухкі, як і зараз. Тепер настав час довести, що груди Ратаковскі пишні від природи. Емілі показала кадр з давньої зйомки, зробленої на початку її кар'єри. Дівчина, якій ледве виповнилося 17, позує у відвертому синьому платті з виразним декольте. Тонка талія, апетитні форми, точені руки і ноги – дівчина виглядає неймовірно привабливою. Доповнюють образ юної моделі пишна зачіска, а також яскравий макіяж з коричневими тінями і блиском на губах. «17-річна Эмрата в одному з перших оголошень LOL», – написала Емілі під знімком. Під фото тут же піднялася хвиля обговорень і похвал для знаменитості.

Емілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Також днями Ратаковскі показала ще одне фото з коханим чоловіком. Емілі і Себастьян позують у власному ліжку, правда, цього разу одягнені. Дівчина обіймає чоловіка однією рукою, другою роблячи селфі. Знімок носить скоріше романтичний і зворушливий характер. На відміну від жарких попередніх.

Нагадаємо, нещодавно Емілі Ратаковскі опублікувала фото, на якому вони з Себастьяном постали повністю оголеними, прикриваючись тільки руками. Пара позує в дзеркалі, і на першому плані, зрозуміло, сама модель. Пізніше дівчина додала ще одне фото з власної спальні. Вони з Себастьяном лежать в їх ліжку в компанії «сина» – так вони називають свого домашнього улюбленця Коломбо.